Los gimnasios experimentan un pico de altas en septiembre, aunque cada vez es menos drástico

Septiembre ya está aquí y eso significa vuelta a la rutina. Desde el inicio de las clases escolares a la reincorporación a los puestos laborales. Poco a poco, los habitantes de los concellos de Deza y Tabeirós-Montes recuperan el ritmo habitual de vida después del verano. Uno de los sectores que más se nutre de este comienzo es el de los gimnasios, que estos días ya ven como el repunte de matrículas de todos los años por estas fechas empieza a hacerse notar. Aunque cabe destacar que cada vez estos picos de actividad puntuales son menos drásticos, ya que la sociedad está cada día más concienciada de que el deporte es un hábito, no una actividad estacional.

“Sí que se nota una subida en las matrículas, sea de gente que vuelve de vacaciones y retoma el gimnasio o con nuevas incorporaciones, pero lo cierto es que mantuvimos más o menos la misma afluencia a lo largo de todo el año”, explica Carlos Ferro, de Ferro’s Ximnasio, que añade: “Cada vez es más habitual que este margen se reduzca, ya que la gente no suele dejar de venir en verano como pasaba en el pasado”.

En otra época, los meses de septiembre y octubre, enero y marzo solían registrar importantes picos en las listas de anotados de estos establecimientos. El motivo era o la “vuelta al cole”, en la que se intentaban paliar los excesos del verano con la firme resolución de apuntarse en el gimnasio, los propósitos de año nuevo o la famosa operación bikini. No obstante, el paradigma ha cambiado y ahora, los vecinos de las comarcas entienden la actividad física regular como un requisito imprescindible no solo para gozar de buen aspecto, sino –o quizás más importante– de buena salud.

Sin salir de la capital dezana, otro negocio dedicado a este sector es Vitalqi. Aquí, el gerente Antonio Ría suscribe las palabras de su compañero de gremio, Carlos Ferro, y admite que aunque estas subidas se siguen percibiendo, cada año son menos reseñables.

“La gente antes venía tres meses antes del verano para intentar entrar en el bañador, pero esto ahora ya no pasa tanto gracias a que cada vez hay más concienciación sobre el hecho de que para mantenerse sano el ejercicio debe de ser un hábito, no algo estacional” relata el empresario lalinense.

A sus declaraciones se suma Sofía Mosteiro, al frente Absolute Centro Wellness de A Estrada, que expone: “Los primeros días de septiembre son un no parar, viene mucha gente a apuntarse pero la mayoría ya eran socios y simplemente retoman la actividad después de las vacaciones. Hay alguna alta, como siempre, pero la mayoría son asiduos”. En cuanto a la tendencia a que estos picos se vayan reduciendo, Mosteiro confiesa que es imposible predecir el comportamiento de la sociedad: “Antes de la pandemia te diría que sí, pero hoy en día no sabía predecir cómo van a cambiar los hábitos”.

Así pues, desde ambos centros inciden en la importancia de la constancia a la hora de realizar ejercicio. “La gente entiende que para obtener resultados visibles no basta con ir al gimnasio un mes, sino que es algo que debe hacerse de forma regular” apostilla el gerente de Vitalqi.

Finalmente, si bien se confirma que el auge de matrículas de septiembre ya no es tan drástico como en el pasado, los gimnasios de la zona no niegan que sí existan fluctuaciones. Por ejemplo, el tipo de usuario de los meses de verano varía con respecto al resto del ejercicio: “Podría decirse que hay más gente joven, especialmente unviersitarios que vuelven al pueblo durante las vacaciones y se apuntan, mientras que el número de usuarios infantiles es menor, ya que aprovechan el descanso de las clases para anotarse a otras actividades, como campamentos. Asimismo, hay menos mayores de lo habitual” comenta Antonio Ría.

Entrenamientos en línea para realizar de viaje

Como se mencionaba anteriormente, el verano y las vacaciones ya no son excusa para olvidarse de hacer ejercicio. Y aunque quizás, por motivos de viaje o demás, es difícil acudir al gimnasio recurrentemente, estos negocios están preparados para asegurarse de que sus clientes no pierden la forma durante la época estival. En Vitalqi, por ejemplo, disponen de un sistema digital donde los monitores suben las rutinas de entrenamiento para sus usuarios, de manera que estos puedan completarlas incluso a distancia. “Cada semana subimos las tablas y los objetivos, con ejercicios para realizar tanto con máquinas como sin ellas, lo que permite que los clientes que se van de viaje no pierdan la forma” declara Ría, que añade: “Normalmente, si se van suele ser por un mes o un par de semanas, por eso los más constantes preguntan para poder continuar con su rutina de entrenamiento aunque sea de viaje”. Por otra parte, los gimnasios que no cuentan con este tipo de sistemas digitalizados tienen sus propios métodos para ofrecer a su clientela los mismos servicios, con tablas de ejercicios personalizadas que se enfocan en aquellas áreas en las que el usuario quiere mejorar o que necesitan más trabajo. Es el caso del gimnasio Absolute de A Estrada.

