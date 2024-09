Forcarei sigue sin presupuestos desde 2019 y la Alcaldía afirma: “Estamos trabajando en ellos”

Después de completar un mandato de cuatro años con los presupuesto prorrogados desde 2019, Forcarei continúa sin un documento presupuestario actualizado. El gobierno local, conformado por el PSOE y el BNG, ha afirmado en reiteradas ocasiones que 2024 contaría con nuevas cuentas, sin embargo, la llegada de septiembre sin que se haya presentado siquiera un borrador deshecha cualquier esperanza al respecto. La vista está puesta ahora en 2025, aunque en las bancadas de la oposición la postura es de escepticismo, juzgando por la tendencia que ha seguido la alcaldía encabezada por Verónica Pichel hasta el momento.

Mientras, desde el gobierno las posturas son contradictorias. Cabe destacar que desde las elecciones municipales de 2023 Forcarei está regido por un bipartito entre los socialistas de Pichel y el edil nacionalista, Roberto Jorge. Este último ha manifestado en numerosas ocasiones su deseo de que se negocien y se aprueben unos presupuestos actualizados para este mandato. Sin embargo, sus socios no parecen escuchar las exigencias de Jorge. Así, este último confirma que ya se está hablando de las cuentas de 2025, descartando, frente a la respuesta genérica del Concello, que se reduce a: “Estamos trabajando en ellos”.

Por su parte, la portavoz del PP, Belén Cachafeiro, afirma que esta es “una prueba más de la falta de gestión del gobierno local” y recuerda que para aprobar un nuevo documento “tendrán que sentarse a hablar con la oposición”. Esto se debe a que a día de hoy, el gobierno encabezado por Pichel no tiene mayoría. Para ser exactos, cuenta con cuatro concejales socialistas y uno del BNG, lo que le deja cinco votos frente a los seis de la oposición –cinco del PP y el no adscrito Rafael Fiestras– a la hora de votar para aprobar cualquier tipo de partida o actuación.

La polémica está servida y a tan solo cuatro meses de finalizar el ejercicio de 2024, la crispación crece en cada pleno, lo que pinta un escenario demasiado optimista de cara a las negociaciones para aprobar este documento.

“El PSOE debe tener miedo a que no aprobemos su presupuesto, pero lo cierto es que esta situación ni siquiera se ha dado porque no hemos visto ni un borrador”, señala Cachafeiro.

Por su parte, el no adscrito Rafael Fiestras estima: “Lo que he observado a lo largo de este año es que no hay evolución, estamos estancados y mientras el BNG habla de una guerra entre el PP y el PSOE, cuando él mismo no es capaz de conseguir que su socio de gobierno le escuche. Su distanciamiento es evidente”. Una situación que asegura, no ayudará a que Forcarei cuente con cuentas propias este o el próximo año.

Finalmente, el edil nacionalista reitera: “Hemos hablado de esto hace quince días y hay un compromiso para realizar un borrador de cara al 2025, pero habrá que verlo, porque después de cinco años así ya no se puede echar balones fuera, hay falta de constancia”.

La oposición pide convocar un pleno extraordinario

La consecuencia de continuar con presupuestos prorrogados desde 2019 es, entre otras, que están desactualizados. De modo que para hacer frente a los pagos, el gobierno debe aprobar modificaciones de crédito, echando mano al remanente. La última polémica derivada de esta situación se ha producido este viernes, cuando concejales del PP, Fiestras y Jorge se reunieron con colectivos y asociaciones que tienen los pagos atrasados. Algunos de ellos son, según exponía Belén Cachafeiro: la Banda de Gaitas de Forcarei, las Ampas de Forcarei y Soutelo, o asociaciones como la Fundación Ceo Ciencia e Cultura. Además, la edil popular también asegura que se deben 8.000 euros a establecimientos locales adheridos al Bono Comercio puesto en marcha por el Consistorio hace dos años. Para poner fin a esta situación, concejales del PP y Fiestras firmaron y presentaron ayer una solicitud para convocar un pleno extraordinario en el que se apruebe la modificación de crédito que permite hacer frente a estas deudas.