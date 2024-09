La Acoe inicia la campaña ‘Volta ao Cole’ con el objetivo de que remonten las ventas

La asociación de comerciantes de A Estrada (Acoe) arrancó ayer la campaña ‘Volta ao Cole’, que se celebrará hasta el día 19 de septiembre –incluido–, con la esperanza de impulsar las ventas durante el inicio del curso escolar. Por segundo año consecutivo la entidad celebrará una “minifeira” en la que podrán participar tanto mayores como niños. Y, para hacer las delicias de los pequeños de la casa, contarán de nuevo con distintos hinchables, de 17.00 a 20.30 horas.

A diferencia del año pasado, en esta edición, será solamente una la ubicación en la que se llevarán a cabo las actividades. La elegida es la Praza do Concello, que será la encargada de albergar tanto a los asistentes a la cita, como los hinchables y los distintos juegos de la feira. La iniciativa surgió el año pasado, con el fin de atraer participantes de todas las edades. “Los juegos de madera de la feria tuvieron mucho éxito, sobre todo entre los abuelos que se acercaron a jugar con sus nietos. Era algo diferente en lo que podían participar cómodamente con los nietos y, además, algunos conocían los juegos. Fueron muchos los que nos dijeron que les había gustado mucho y que debíamos repetir”, explican desde la asociación.

Como novedad para este año, y pensando en el público más adulto, se sortearán cinco vales de 50 euros cada uno, y un portátil de la marca Lenovo. Para conseguir optar a los premios se deberán realizar compras por valor de más de 10 euros, en los establecimientos asociados. Para canjear los tickets por las rifas, de cara al día del sorteo, habrá que acercarse al local de la asociación, en la calle Calvo Sotelo.

“Es muy importante que el día del sorteo, el jueves 19, la gente esté presente y lleve la rifa. Ya que, al no ser tickets nominativos, ni tener los datos personales, si la persona no está presente no sabremos a quién le tocan los premios”.

Septiembre es un mes de cambios, algo que también se refleja en las temperaturas que ya han variado en los últimos días. Por eso, y con la esperanza de que el tiempo acompañe el próximo 19, las actividades que desde la asociación tienen programadas pueden cambiar. “Las actividades dependerán un poco del tiempo que se espere para ese día. Los juegos de madera, por ejemplo, cuentan cada uno con una jaima, pero los hinchables dependen un poco. Si hiciera mucho calor, podríamos tener alguno acuático. De hecho, si para ese día dieran lluvia, igual habría que aplazarlo una semana”, explican.

Una de la peores campañas de los últimos años

Las tendencias y prioridades han cambiado tras la pandemia, y eso se refleja también en nuestras compras. La subida de precios generalizada y la inestabilidad climática que acompañó a los meses de verano, han hecho que los comercios de la zona hayan cerrado una de las peores temporadas. “Creo que ya se puede dar por terminada la campaña, a estas alturas y con este tiempo, ya es muy raro que compres nada de verano. Y, esta ha sido una de las peores de los últimos años, las cosas como son. Las ventas han estado muy condicionadas por el tiempo. A mediados de julio todavía estaba lloviendo, y eso condicionó y retrasó mucho las ventas. Sí se notó mejoría a partir del 15 de julio, cuando empezó a hacer mejor tiempo. Pero la mejora grande fue en el mes de agosto, con muchísima gente de fuera, que son los que más movieron las ventas. Tradicionalmente, agosto no es un mes de ventas locales, septiembre sí. La vuelta al cole también ayuda y, por eso, la campaña de septiembre no suele ser mala. En los últimos años ha cambiado mucho la tendencia. Antes, julio siempre era el mejor mes del verano, ahora es agosto. Pero la caída es brutal ya a nivel mundial, ahora la gente prioriza otras cosas, por ejemplo viajar”, explica Alfredo González, presidente de la asociación de comerciantes de A Estrada.