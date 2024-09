Silleda inicia hoxe o proceso de votación cidadá para elexir os dous festivos locais

O Concello de Silleda abre un proceso de votación cidadá para seleccionar os dous festivos locais a partir de 2025. A consulta, que se celebrará nesta semana está aberta a todas as persoas empadroadas en Silleda a partir de 16 anos. As votacións terán lugar entre hoxe e o venres, con dúas opcións de horario para facilitar a participación: de 9.00 a 14.00 horas na Casa do Concello e de 16.00 a 21.00 horas no Centro Cultural Vista Alegre. As persoas participantes poderán elixir entre as tres datas tradicionais (Venres do Lacón, Luns da Empanada e Día da Saleta) e propoñer outras datas que consideren axeitadas, sempre seleccionando un máximo de dúas opcións posibles.

O reconto de votos, que será público, realizarase o venres 6 de setembro no Salón de Plenos do Concello. As dúas datas máis votadas serán levadas ao pleno ordinario de finais de setembro para a súa aprobación definitiva. Dende o goberno municipal lémbrase que no ano 2009 celebrouse unha votación na que a veciñanza elixiu como festivos o 19 de setembro e o luns das festas de verán da Bandeira. Hai 5 anos, en 2019, ao decidir a comisión de festas organizadora da Saleta cambiar a data para facela coincidir en fin de semana, optouse por establecer como festivo o venres das festas de verán Silleda, pero en maio de 2023 a veciñanza de Siador decidiu volver a celebrar o día da Saleta o 19.

En caso de empate entre as opcións, resolverase por sorteo. Ademais, se un dos festivos seleccionados coincide cun sábado ou domingo nalgún ano, a seguinte opción máis votada será a designada como festivo. “Somos conscientes de que hai distintas sensibilidades sobre este asunto, polo que tal e como se anunciou o pasado ano, celebraremos este proceso de participación cidadá para decidir democráticamente as dúas datas festivas locais en Silleda para os vindeiros anos”, indicaba fai uns días a alcaldesa Paula Fernández sobre a consulta veciñal no municipio.