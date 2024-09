“Lo que nunca estuvo de moda, nunca pasará de moda; sucede con esta técnica”

Abel Carbajal tuvo claro desde pequeño que su vida estaría ligada al mundo del cine. Y es que, con tan solo 28 años, este joven estradense ya sabe lo que se siente cuando los sueños se hacen realidad. Lleva desde que terminó la carrera de Cine y Audiovisuales vinculado a los prestigiosos estudios de animación stop-motion Laika, en Oregón. Un ámbito que, junto con la magia, siempre le produjo mucho interés. Comenzó su carrera a los 14 años, cuando ideó su primer corto ‘Te pillé’, que estrenó con tan solo 16. En el 2021 fue candidato a la nominación de los Premios Goya, en la categoría de animación, con su corto ‘El gran Corelli’–su trabajo de Fin de Grado– que también lo llevó a ser semifinalista en los Óscar para estudiantes. Desde finales de 2021, trabaja para Laika en una de las películas más ambiciosas de stop-motion ‘Wildwood’, en la que participarán actores tan reconocidos como Carey Mulligan, Mahershala Ali o Angela Bassett.

–Actualmente está trabajando en los estudios Laika. ¿En qué consiste exactamente su trabajo?

–Trabajo desde octubre de 2021 y, desde entonces, colaboro en la película ‘Wildwood’. Yo soy uno de los 40 animadores que forman el equipo actualmente, y mi trabajo es darle vida a los personajes mediante animación stop-motion –que es animación fotograma a fotograma– en la que vamos manipulando un muñeco, muy poco a poco, para crear la interpretación del personaje. Para mí, lo interesante de un sitio como Laika es que, más allá de la técnica –que es algo que se puede aprender por uno mismo–, el estilo que tiene la animación que se hace aquí es básicamente muy naturalista. Ya que se busca una interpretación en los personajes como la que se podría esperar de un actor en una película de imagen real. Por eso, tanto para mí como para el resto de animadores, el desafío es encontrar las mejores decisiones de interpretación que son las que le dan a la película un mayor nivel. Eso es realmente lo difícil, más allá de animar algo con tanto detalle, lo complicado es hacer el trabajo del actor, ya que nosotros nos grabamos a nosotros mismos antes de empezar a animar un plano para usar ese vídeo como referencia y, por tanto, estamos actuando casi cada plano que hacemos. Pues lo que se ve, son nuestras interpretaciones, nuestras decisiones, nuestro cuerpo, nuestra expresividad, lo que luego trasladamos al muñeco de la forma más fiel posible. Y, lo más reconfortante para mí es que, cuando el plano está terminado y forma parte de la película, todavía me puedo ver interpretando a través del muñeco.

–¿Cuál es su papel en el proyecto ‘Wildwood’?

–En general, a los animadores nos suelen asignar secuencias, que son una serie de planos seguidos. A lo largo de estos años yo habré realizado, más o menos, unos tres minutos. Pese a que sí intentan asignarnos planos consecutivos de una misma secuencia, ningún animador se encarga solo de un personaje. En esta película, por ejemplo, hay un montón, pero tenemos a la protagonista, que se llama Prue, y como hay tantos planos en la película en los que ella aparece, casi todos los animadores tendremos que darle vida en un momento u otro. Sí puede pasar que cuando un animador trabaja mucho con un personaje, y al director le gusta, intenten mantener –en la medida de lo posible– el trabajo con ese personaje, ya que saben que los planos saldrán mucho mejor.

–¿Más o menos, cuánto tiempo puede llevar realizar una película de este tipo?

–Normalmente son dos años los que se tarda en rodar una película de stop-motion. Esta es una anomalía en cuanto al tiempo de realización. De momento, llevamos trabajando en el rodaje en sí cuatro años, pero todavía queda mucho por delante. Y es que ‘Wildwood’ es, probablemente, la película más grande y ambiciosa que se haya hecho en stop-motion en toda la historia del cine. Se trata de una historia muy épica, con muchos personajes, grandes batallas, personajes de fantasía... y claro, son muñecos muy complejos tanto de fabricar, como de animar. Por eso está llevando tanto, porque es una producción muy potente que tendrá un presupuesto de unos 100 millones de dólares.

–Las nuevas tecnologías amenazan multitud de sectores. ¿Ha cambiado algo su trabajo desde la IA?

–Es una pregunta muy interesante y aquí lo hablamos mucho. Yo creo que tenemos mucha suerte –la gente que trabajamos en stop-motion– porque realmente no es la primera vez que una tecnología amenaza este sector. Cuando llegó la animación 3D, la animación por ordenador, la gente pensaba que sería el final porque ya no se necesitaría hacerlo todo a mano. Pero, realmente –y gracias a las personas apasionadas de la técnica, que ven que tiene otros valores intrínsecos– se sigue apostando por ella, ya que aporta unas cualidades a la película diferentes a las que te puede dar algo hecho por ordenador. Además, el saber que se trata de algo hecho a mano, que es un objeto físico delante de la cámara y que luego puedes ver cómo se hizo, para mí es la magia propia del stop-motion. Yo sí creo que la IA amenaza la industria del cine, en general, de maneras que no nos podemos imaginar. Creo que será algo disruptivo, o tiene la posibilidad de serlo. Pero, una parte de mí es optimista, porque el stop-motion ya sobrevivió a las anteriores amenazas y, a pesar de no ser una técnica tan mayoritaria, sí cuenta con una pequeña familia de artistas que seguirán apostando y moviéndose a donde haga falta, para continuar trabajando y realizando proyectos de este tipo. Este verano conocí a una marionetista en Barcelona que me dijo algo que me gustó mucho “lo que nunca estuvo de moda, nunca pasará de moda”, y eso me hizo pensar en el stop-motion, ya que nunca fue una gran moda del cine pero sigue ahí porque tiene su lugar, y a la gente le despierta cosas muy especiales. Al final, es una técnica muy artesana y yo creo que sobrevivirá.

–¿Lo que más y menos le gusta de su trabajo?

–Me encanta coincidir con gente en lo más alto de sus especialidades. Como Henry Selick, el director de Los mundos de Coraline o Pesadilla antes de Navidad, al que admiro desde hace mucho tiempo y al que pude conocer hace años el día de mi cumpleaños. Aquí la gente está muy dispuesta a colaborar, siempre están dispuestos a ayudarte. Trabajar codo con codo, con gente que participó en proyectos tan relevantes como los de Selick, y hacerte su amigo es algo genial. Lo que menos me gusta es trabajar durante semanas aislado en la oscuridad, haciendo por ejemplo la respiración del personaje, para mantener el nivel de enfoque.

