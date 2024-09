La Algarabía apaga las luces

El centro de Lalín vivió ayer la última jornada de la Algarabía 2024, el evento lúdico-festivo organizado por la Asociación Cultural O Naranxo que este año volvió a llenar de diversión y música en directo el casco urbano de la capital dezana. El último día del evento dio comienzo con la Clásica Lalín-Empalme-Lalín, a partir de las 12.00 horas, en bici, patinetes, skates o andando, que este año contó con la participación de tres valientes “deportistas” que cruzaron prácticamente juntos la meta situada en la Praza das Pipas de la localidad.

Niños participantes en la última jornada de la Algarabía. | // BERNABÉ / LUCÍA ABELEDO

Sin abandonar el punto neurálgico del certamen, a sesión vermú que arrancó poco después de las 13.30 horas estuvo amenizada por Distrito 16 con “la suave voz de Sandra, imbricada en melodías de estilo grunge” para los miembros de O Naranxo. La actuación volvió a ser una vez más una demostración de la capacidad de la Algarabía para reunir a público de todas las edades ante una valiente propuesta musical contemporánea.

Pakolas, ayer, durante su actuación. | // BERNABÉ / LUCÍA ABELEDO

En la última tarde del certamen lalinense, cuyo inicio tuvo lugar en torno a las 17.00 horas, se puso en marcha la actividad “Xogos en Loriga” donde se esperaba superar el “récord del Mundial de Pelota no Aire”, algo que está todavía por confirmar por la organización de esta singular competición organizada en favor de los deportes “olímpicos”. Finalmente, el broche de oro de la Algarabía 2024 lo puso la actuación de Pakolas, a partir de las 19.00 horas, para todos los públicos en la que el rock infantil y el familiar se dieron la mano para hacer las delicias de un público entregado desde el primer acorde.

Mención especial para la segunda parte del festival musical celebrada en la noche del sábado en las inmediaciones del monumento de Loriga con Noite Atari, Eskravos, Bones Of Minerva y, sobre todo, The Capaces. El combo barcelonés liderado por Martillo no defraudó a los amantes de su explosiva mezcla de punk, rock&roll y hardcore.