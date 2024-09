“Agora a Empanada está no Olimpo das festas gastronómicas”

A Festa da Empanada da Bandeira xa pode presumir de ser un evento de Interese Turístico Nacional. Así llo confirmaron a semana pasada dende a Delegación do Goberno á alcaldesa de Silleda, Paula Fernández, que nada máis coñecer esta agardada nova comunicou a distinción ao colectivo Amigos da Empanada da Bandeira, que preside actualmente Andrés Seoane.

–Que lle parece o nomeamento nacional da Empanada?

–Estamos felices e súper emocionados porque é algo que levamos buscando dende 2018. O certo e que foi un notición que aínda temos que celebrar por todo o alto.

–Xa teñen pensado como festexar a distinción turística?

–Que vai haber celebración, por suposto. Porque meréceo A Bandeira e o concello de Silleda e porque recibir esta distinción non se recibe todos os días. Ademais, porque a xente pídeo, a xente quere festa e faríanos moita ilusión que participasen todos os colectivos da Bandeira e de arredores de Silleda. Aínda non temos data pensada porque dende onte estábamos pechando un poco todos os cobros e pagos da Festa da Empanada que rematou hai unha semana apenas. Non esperábamos recibir este recoñecemento tan pronto, sinceramente.

–Que supón para a Festa da Empanada a declaración estatal?

–Realmente conseguir esta distinción abre moitas portas de cara ao futuro tanto a nivel económico como no apoio institucional. Ao final, digamos que agora a Festa da Empanada está no Olimpo das festa gastronómicas galegas. Estaba o pulpo, estaba o marisco, estaba o cocido e faltaba a empanada. Ao final, é todo un símbolo da nosa gastronomía e cada vez fálase máis da empanada galega por todo o mundo e penso que aí tiña que estar. O que vai pasar no fututo e que se vai multiplicar porque todo é unha bola. Só hai que ver outros exemplos como as carrilanas de Esteiro, que conseguiron hai uns anos a declaración de interese turístico nacional, e dende ese punto non fixeron outra cousa máis que medrar. A Empanada ten que seguir ese camiño sen perder a esencia do ano 74, cando foi fundada.

–Supoño que é un recoñecemento moi repartido na vila.

–É importante destacar que a Empanada naceu como un auténtico movemento popular. Foi a forza da xente a que impulsou de ter unhas 80 ou 100 persoas nesa primeira edición a reunir a miles de persoas na actualidade. Foi a forza da xente a que conseguiu que no 25 aniversario, no ano 99, se lograse o interese turístico galego e agora, xusto no 50 aniversario, na data máis destacada, pois o nacional. Non é habitual que o consigan asociacións sen ánimo de lucro. Moitas veces detrás destes recoñecementos nacionales e internacionales están Concellos, grandes empresas que contraran para conseguilo, e hai moi pouquiñas que sexan a través dun proxecto sen ánimo de lucro, ao final de persoas voluntarias. Moitos levamos traballando dende 2018 sen parar aportando todo o que sabíamos aínda que non sería posible sen institucións como o Concello de Silleda, Turismo de Galicia ou empresas patrocinadoras ás que estamos moi agradecidos.

–Que valoración fai da Festa da Empanada deste ano 2024?

–Xa dende o ano pasado esa repercusión que empezamos a lograr xa se notaba. Por exemplo, no acto da Empanada estaban Televisión Española, La Sexta, Telecinco e programas da TVG, que montaron un plató na carballeira, e nos demos conta de que ao mellor si que estamos conseguindo o impacto polo que levamos traballando tanto tempo. E ver a carballeira chea nunha fin de semana con festas gastronómicas en todos os puntos de Galica a verdade e que foi moi emocionante.

–Poderían aproveitar o referendum do festivo para propor a Festa da Empanada, non lle parece?

–A verdade é que me da moita pena que a veciñanza de Silleda esté estos días dividida polo dos festivos locais. Si que considero que todos deberíamos estar celebrando que a Festa da Empanada logrou o título nacional porque non é un logro da Bandeira, é unha festa do concello de Silleda. Penso que tería que ser motivo de orgullo para todos os veciños porque non somos conscientes da importancia que ten conseguir esta declaración. Só hai 11 festas galegas de carácter nacional e que Silleda esté nese listado eu creo que é espectacular. Deberíamos está celebrándoo todos unidos, todo o concello, porque ao final creo que é algo positivo para todas as celebracións que hai nestes momentos en todo o concello de Silleda.

–Pensa que esta distinción pode influir tamén nas outras festas gastronómicas de Trasdeza?

–Por supusto. Penso na Festa da Tortilla, Os Xenerais da Ulla, o Lacón, a Paella, a Castaña e os Callos. É un claro exemplo de que Silleda é unha potencia gastronómica e festiva. Eu creo que temos que ir unidos no concello a por iso e aproveitar que se conseguiu esta distinción para traballar nese sentido.

–Queda moito por facer?

–Esta declaración é o principio do que ten que vir. Hai que deixar paso a novos proxectos e penso que é o mellor broche de ouro para todo este tempo. Ana López vai ceder por 10 anos a súa fachada para facer un mural homenaxeando a Festa da Empanada xusto na entrada da Bandeira. Penso que é por onde se debe de tirar. Espero tamén que se consiga o proxecto da carballeira ou o museo da empanada pensado por Juan Salgueiro, alma mater da Empanada

