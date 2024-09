Más de 9.400 peregrinos cruzaron las rutas jacobeas que discurren por las comarcas entre enero y agosto

Más de 9.400 peregrinos atravesaron en lo que va de año las rutas jacobeas que atraviesan las comarcas, dato que representa un incremento del 30% respecto a los registrados entre enero y agosto del pasado ejercicio. Todos los trazados han ganado caminantes, aunque destaca sobre todo el Camiño de Inverno y el de la Geira e dos Arrieiros, donde los incrementos anuales se situaron en el 53,6 y el 49,6 por ciento. La Vía da Prata o Camino Mozárabe se mantiene como el recorrido más demandado por los peregrinos que buscan la Praza do Obradoiro como destino, pero su crecimiento anual es más moderado y se sitúa en el 21,5 por ciento.

Según los censos oficiales de la Oficina del Peregrino, entre enero y agosto transitaron por la Vía da Prata –llega a la comarca dezana por Dozón y, después de atravesar Lalín continúa por tierras de Trasdeza– un total de 6.874 personas, que son 1.220 más que hace un año. Como es habitual, los primeros meses del año son los más flojos y en enero y febrero esta ruta solamente vio pasar a 52 y 79 romeros respectivamente. Ya con la llegada de la primavera se constató un salto importante, hasta los 560. Y a partir de entonces esta ruta ya no bajaría del millar de peregrinos. Fueron 1.023 en abril, mayo (1.413), junio (1.182), julio (1.471) y durante el pasado agosto la cifra fue de 1.094. El mes por excelencia para las vacaciones estivales fue más flojo el año anterior, con 946 romeros.

El Camiño de Inverno, que en Lalín enlaza con la Vía da Prata después de atravesar las tierras de Camba, rebasó los dos millares de peregrinos, con este desglose por meses: enero (43), febrero (45), marzo (125), abril (252), mayo (371), junio (264), julio (586) y 380 en agosto. Como acontece con la ruta Mozárabe antes citada, agosto mejoró los registros del ejercicio anterior, cuando habían sido 298 los caminantes que se decantaron por este recorrido.

Los encantos de las tierras de Tabeirós son descubiertos por los caminantes que optan por el trazado da Geira e dos Arrieiros. Esta vía parte de Braga, en Portugal, y llega a la parroquia estradense de Codeseda desde la de Ourense, para continuar por Ponte Vea y Couso hacia Santiago. En la potenciación de este camino ha sido clave la labor desempeñada por el colectivo Codeseda Viva y, según los registros oficiales, en los ocho primeros meses del año contabilizó 485 peregrinos, que son 161 más en un año. En enero fueron 4, en febrero no consta ninguno y ocho en marzo. En abril la cifra ascendió a 53 y 80 en mayo, mientras que en junio el balance fue de 134. En julio y agosto fueron 124 y 82, respectivamente.

Por otro lado, si tomamos como referencia los meses del verano por excelencia –junio, julio y agosto– hay que indicar que estas tres rutas que pasan por las comarcas caminaron 5.317 personas, de las que 1.371 eran extranjeras. El peso que el Camino de Santiago tiene sobre la economía de la zona se traduce en una oferta de servicios insuficiente y además los sectores implicados deberían reparar en la importancia del turista extranjero. En estos tres meses suponen el 25% del total de peregrinos.

Hubo 79.000 en agosto y 350.000 en ocho meses en Santiago

El casco histórico de Santiago estuvo anteayer muy animado con numerosos turistas que pasaron la jornada recorriendo sus calles. El cielo nublado, desde primera hora de la mañana, no impidió que los visitantes disfrutaran de la ciudad, concentrándose en plazas y terrazas. De hecho, muchos vienen a Galicia escapando de las altas temperaturas que experimenta gran parte del país en verano, por lo que ayer fue un día perfecto para caminar sin necesidad de andar buscando sombras y refrescándose en las fuentes. Además, que no hiciera tiempo de playa hizo que los compostelanos decidieran también pasar el último día de agosto en su ciudad. La Praza do Obradoiro y los entornos de la Catedral como A Quintana o Praterías reunieron como ya es habitual a una importante cifra de peregrinos. El sábado llegaron a la ciudad más de 3.000, registrándose el día anterior 3.313, según los datos de la Oficina del Peregrino. En agosto el recuento llegó hasta los 76.065 peregrinos –datos hasta el día 30–, de los que 44.980 fueron españoles y 23.932 extranjeros. Esto supone un incremento del 7% con respecto al mismo mes del año pasado, cuando hicieron el Camino de Santiago 71.403 personas, lo que se traduce en un nuevo récord.

