“Mucha gente está malvendiendo sus casas para poder salir del país”

Clara Isabel Presas Ferreiro (Caracas, 1971) es la presidenta de la asociación de Venezolanos del Deza y lleva en Lalín desde 1995. Con pesar todos los días lee y recibe informaciones sobre su país, que se encuentra en una situación muy delicada, especialmente tras las elecciones del 28 de julio. Hija de gallegos, afortunadamente no tiene familiares que estén viviendo esta terrible situación, pero si amigos que le cuentan de primera mano como es el día a día en el país sudamericano. Clara solo espera que todo mejore y que algún día pueda vivir entre Galicia y Venezuela sin miedo a no poder salir.

–Cómo está viviendo todo lo que está ocurriendo en Venezuela?.

–Por un lado, tenemos miedo de que no se llegue a lograr que ese señor (Nicolás Maduro) reconozca que ha perdido las elecciones, pero por otro lado tenemos esperanza de que los organismos internacionales metan un poco de mano y logren hacer presión para que ese señor admita que ha perdido las elecciones rotundamente.

–¿Han podido votar en las elecciones?

–En Venezuela para poder votar, además de estar empadronado y haber nacido allí, tienes que inscribirte en el Consejo Nacional Electoral. Lo que sucede es que no están dejando que se anoten, les ponen todas las trabas. El porcentaje de gente que votó fue de un 20%. .

–La situación ha llevado a que en el país haya cortes de luz. ¿Qué sabe sobre esto?.

–Un país que produce electricidad casi para toda Sudamérica, resulta que está sin luz, según el gobierno, porque los opositores han hecho sabotajes. Esto es mentira, porque la gente del pueblo no quiere quedarse sin luz. De hecho, muchos edificios tienen plantas eléctricas. Son ellos quienes lo han saboteado para echarle la culpa a la oposición, y porque es una manera de tener desinformada a la gente. Es una forma de evitar que la gente siga protestando y llamando a movilizaciones

–La gente con la que tiene contacto en Venezuela, ¿tiene pensado salir del país y venir a Galicia o a otro lugar?

–La mayor parte de los venezolanos hijos de gallegos que se encuentran en Venezuela se han ido. Algunos no se van porque tienen negocios, y todo su capital lo tienen allí. Y ahora, ¿a quién le venden eso para venirse con algo de dinero? No se pueden venir. También hay muchos venezolanos que no tienen nada que ver con España, pero que se están marchando porque no ven salida. Hay gente que está malvendiendo sus casas para poder irse

–La situación actual es muy complicada, pero cuando se anunciaron las elecciones, ¿les dio algo de esperanza?.

–Había gente que estaba muy ilusionada y que decía que esta vez si que se iba a salir, pero también había quien lo veía muy difícil, aunque lo querían intentar. La diferencia con las elecciones diferentes es que el porcentaje de población que votó en contra del régimen fue mucho más alto que en anteriores ocasione.

–¿Qué importancia tiene para ustedes la movilización desde el extranjero

–La gente lo que dice es que se necesita el apoyo de fuera, el internacional y este se consigue con manifestaciones en todas partes del mundo, para que los gobiernos se den cuenta de lo que realmente está sucediendo. No solo para ayudar a Venezuela, sino para ayudar a los países donde estamos, para que la gente vea en lo que se convierte ese populismo. Si no nos manifestamos, todo se termina acallando.

