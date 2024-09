Crespo no acepta el consejo de la Valedora ante la queja por falta de transparencia

La FAC-USO Galicia denuncia que Crespo lleva más de un mes sin aceptar una Recomendación de la Valedora do Pobo por falta de transparencia. Juan Esteban Méndez Leiva se quejó de que no se le había facilitado documentación del Presupuesto Municipal para 2024 y de la modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo, después de haberla pedido, por escrito, hasta en dos ocasiones. En marzo, la Valedora admitió a trámite su queja, luego de que Crespo le obligara a desplazarse a Lalín, para ver la documentación, después de que el 2 de enero, por correo, y el 8, por petición en el Registro General, hubiera solicitado tener acceso a los dos expedientes, y no obtuviera respuesta alguna. El día 10 de enero paró en el consistorio lalinense, donde no tenían constancia de ninguna petición. Al salir, le notificaron que tenía que volver, personalmente, para acceder a la documentación. Por todo ello, censurar la falta de transparencia de una información, en exposición pública, vulnerando, sus derechos fundamentales como sindicalista y como interesado.