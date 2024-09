El BNG señala a Concello y Xunta como responsables de la crisis del Scientia Lalín

El BNG de Lalín señala al Partido Popular como principal responsable de la crisis que sufre el colegio Scientia Lalín. Desde el Bloque lalinense recuerdan que esta situación ya no es nueva, dado que en años anteriores los impagos y las bajas del personal ya estuvieron de actualidad. “Con el cierre de Scientia por falta de personal, la situación que viven las familias lalinenses en materia de conciliación no hace más que empeorar, ya que los más de 50 niños que serían usuarios del servicio se quedan completamente sin él, sin que nadie del gobierno tengan soluciones”, explican en su comunicado.

Desde el grupo nacionalista critican la forma en que la Xunta viene prestando un servicio que “se vende como gratuito desde hace años y que no lo es y que provoca estos casos de impagos por parte de empresas, cierres sin previo aviso y otras irregularidades”. El portavoz municipal del BNG, Francisco Vilariño, exige al gobierno local soluciones inmediatas para frenar un problema que se extiende a todos los alumnos del centro, “que no saben si podrán empezar el curso con normalidad por la nefasta gestión del centro, que acumula meses de impagos a los profesionales y no responde a las dudas de las familias, a las que ni siquiera contestan sus llamadas telefónicas”.

“El nuevo curso escolar está a punto de comenzar y lo justo es solucionar este problema, requiriendo acciones del gobierno municipal y de la propia Consellería de Política Social que se encuentra desaparecida”, asegura el BNG de Lalín. Para los nacionalistas esto es consecuencia directa de “un PP que entiende la docencia como un negocio y que actúa de una forma tan irresponsable que miente descaradamente a la hora de decir que no conocía el asunto, lo que sería gravísimo ya que estamos hablando de un centro privado que recibe dinero público para prestar dicho servicio, y eso demuestra una total falta de sensibilidad y responsabilidad hacia las familias afectadas porque no contribuye a ninguna situación”. Ante estos hechos, tan graves para los nacionalistas, anuncian que presentarán diferentes iniciativas a nivel municipal y en el Parlamento Gallego para encontrar una solución rápida a la situación.

El centro educativo –Scientia llegó en 2020– había sido gestionado antes por la empresa una empresa con Joaquín Pereira, que a su vez tomó el relevo de una cooperativa de profesores que dirigió el todavía denominado Sagrado Corazón. Fue entre los años 2010 y 2018, destacando sus gestores que en este período cumplieron con los pagos de salarios a la plantilla o a los proveedores.

Suscríbete para seguir leyendo