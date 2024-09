Os Baldréus fan campaña polo Entroido

Eran aproximadamente as 11.30 da mañá do sábado cando comenzaron a escoitarse en varias rúas da capital trasdezá os ecos dun son que comeza a ser familiar para os veciños: o tolón-tolón das chocas, os cencerros tradicionais. Con este son apareceron algúns dos Baldréus de Silleda coa súa vestimenta tradicional e coa actitude trangalleira da que sempre fan gala.

Algunha das papeletas de votación do festivo. | // FDV

O motivo desta inesperada sorpresa desvelouse axiña, cando os veciños pudieron ler a mensaxe impresa nos panfletos que estaban a distribuír os Baldréus: ‘Vota polo luns de Entroido!’, aparecía escrito, facendo referencia ao referendo que se vai levar a cabo esta semana, de luns a venres, no que se lle pide á poboación do concello de Silleda que elixan os dous días que consideran máis apropiados para seren festivos locais durante os vindeiros anos.

Os Baldréus, cos panfletos de “Vota polo luns de Entroido”. | // FDV

Así pois, os Baldréus entran de cheo en campaña pedindo o voto polo Luns de Entroido, asegurando que é a mellor das opción “por ser unha das nosas festas máis tradicionais e queridas; porque se celebra en todas as vilas e parroquias do concello, sen localismos nin debates inacabables; porque o inverno é longo e duro e sempre se agradece un descansiño entre o Nadal e a Semana Santa e porque ademais sería unha gran axuda para a conciliación das familias nuns días nos que non hai escola”.

Finalmente, preguntados polos motivos que os levaron a apostar polo Luns de Entroido como festivo local, os Baldréus insisten na idea do importante que sería que Silleda se sumase deste xeito aos preto de 200 concellos de toda a xeografía galega que xa celebran os seus festivos locais en datas de Entroido, para que o Trasdeza poida poñer deste xeito o seu pequeño gran de area na conservación desta festa senlleira.

Ademais de votar polo luns de Entroido, outra das opcións que teñen os veciños é o venres do Lacón, que é a data que solicita a Asociación Cultural O Lacón. Este día tamén o apoia a comisión de festas de Silleda, que propón o luns das festas.