Una algarabía pasada por agua

Este sábado el festival de Algarabía arrancó a las 13.00 horas con un emotivo pregón a cargo del presidente emérito de la entidad. Quince minutos después se produjo el tradicional cambio de placas en la Plaza da Torre por Praza das Pipas. La jornada continuó a las 13.30 horas con el Brilé “Presidenta vs Vicepresidenta” con Miriam y Xulia como protagonistas de esta actividad. La sesión vermú corrió a cargo de Aquí e Alá, una formación de gaita, acordeón, percusión y voces muy recomendado por O Naranxo. A las 15.00 horas tuvo lugar el habitual picnic en el parque. Ya por la tarde, a las 17.30 horas, regresaron a la Algarabía unas actividades variadas, aunque desde sus promotores se recuerda que “en otros tiempos significaría que el parque estaría lleno de niños pintando, saltando a la comba o rebozándose en la hierba, pero como ahora los tiempos cambiaron, pondremos enchufes USBC por el parque para que carguen los móviles”. La tradicional subasta de tartazos prevista para las 18.10 horas se suspendió, pero la programación continuó con la guerra del agua. La última jornada de este festival será hoy, comenzando con la Clásica Lalín-Empalme-Lalín, a las 12.00 horas, en bici, patinetes, skates o andando. La sesión vermú estará amenizada por Distrito 16 con “la suave voz de Sandra, imbricada en melodías de estilo grunge” para los miembros de O Naranxo. En la última tarde del certamen, que comenzará a las 17.00 horas, se pondrá en marcha la actividad “Xogos en Loriga” donde se espera superar el “récord del Mundial de Pelota no Aire”. El broche lo pondrán la actuación de Pakolas, a las 19.00 horas, para todos los públicos y a las 21.30 horas Noite Atari, Eskravos, Bones Of Minerva y The Capaces.

Niños en actividades del Algarabía y en la guerra del agua. | BERNABÉ/LUCÍA ABELEDO