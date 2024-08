Trabajadores del Scientia denuncian que la empresa les adeuda hasta siete mensualidades

Inverosímil es uno de los calificativos que se puede aplicar a la situación que atraviesa el centro educativo Scientia Lalín. Anteayer padres de alumnos de la guardería conocían mediante una llamada telefónica que este espacio de conciliación no abrirá el día 2 por falta de personal. Estamos ante lo que sería solo la punta del iceberg de los problemas que arrastra este colegio desde hace años fruto de una gestión que no está al acorde del funcionamiento de cualquier empresa, pero con la gravedad de que se trata de una sociedad que administra la educación de muchos lalinenses.

Si en la guardería [según los padres porque la empresa sigue desaparecida e incluso el teléfono fijo del centro está “temporalmente no disponible] había en torno a medio centenar de niños, durante el curso pasado los datos oficiales de matriculación situaban al Scientia Lalín con 191 estudiantes entre Infantil y Primaria y otros 54 en la ESO. Estas familias tienen fundadas dudas de que sus hijos puedan comenzar el curso el próximo día 11. Con parte del profesorado y de trabajadores adscritos a otros servicios de baja –entre ellos los puestos de dirección, secretaría y jefatura de estudios– y el arranque del curso a la vuelta de la esquina es aventurado afirmarlo sin que surjan dudas. Al margen de una gestión que, a tenor de lo que relatan varios trabajadores, es “desastrosa”, otro problema se debe los impagos que en casos acumulan entre seis y ocho mensualidades. Saber qué pasará con el futuro del centro educativo es una quimera. “Mandamos correos electrónicos a los distintos departamentos de la empresa y ni siquiera nos contestan. Entendemos que la consellería debe intervenir y nos sentimos no solo indefensos sino con la incertidumbre de saber qué nos deparará el futuro”, afirma. Otras fuentes entienden que no debería haber problemas para iniciar el curso.

El conflicto laboral comenzó casi a la par de la adquisición del centro por una sociedad constituida en julio de 2020 que forma parte de la entidad Sale Team SL, con domicilio social en Madrid, y a su vez integrada en Atlas Holdings Europa. Su mercado es tan variopinto que abarca colegios, herramientas tecnológicas, centros de salud, belleza y fitness o el inmobiliario. Cuando se hizo con el colegio, en una operación que rondó los 2,7 millones, se comprometió a mantener los 56 empleos y realizar inversiones por 317.000 euros. Ahora el plantel rondaría el medio centenar y solo tienen al día las nóminas lo profesores que entran dentro del concierto de la Xunta.

Pérez propone a los padres que acudan a Inspección

Un grupo de padres con niños en la guardería del centro fueron recibidos ayer por la mañana en el consistorio por la teniente de alcalde Paz Pérez y por la edil delegada de Benestar Social, Carmen Canda. El encuentro fue concertado anteayer, una vez que el ejecutivo tuvo constancia del grave problema al que se enfrentan las familias, sin posibilidad de mandar a sus niños a la guardería el próximo martes. Pérez y Canda escucharon a los padres, quienes le trasladaron la impotencia derivada de la imposibilidad de contactar con responsables del centro con el que abordar esta problemática que conocieron a través de una comunicación telefónica a escasas jornadas de retomarse el servicio en los primeros días de septiembre. La teniente de alcalde indicó que nada más tener conocimiento de la situación, se puso en contacto con responsables del Consorcio de Servizos de Igualdade e Benestar de la Xunta, entidad competente en la materia, “para trasladarles la preocupación y la necesidad de adoptar medidas para dar soluciones a las familias”. Pidió a los afectados que trasladen, bien de manera individual o bien de manera colectiva, un escrito comunicando la situación ante la Inspección de Servizos Sociais “para que el propio departamento pueda actuar y realice el pertinente informe de la situación para la adopción de las medidas más oportunas en relación la este servicio concertado con la Xunta”. Una fórmula que, según la representante del ejecutivo local, fue portada desde este departamento de la Xunta. Pérez trasladó el resultado de la reunión y las inquietudes de los padres a los responsables del Consorcio al final de la reunión y solicitó a los padres comunicación constante para conocer de primera mano la evolución de la situación para intentar colaborar de la manera más apropiada en la solución del problema. En todo caso, el gobierno intentará de ponerse en contacto con los responsables de este centro privado para conocer de primera mano la situación y que le informe sobre las medidas que van a tomar para intentar solucionar la ausencia de estos maestros y continuar prestando el servicio de conciliación.

Suscríbete para seguir leyendo