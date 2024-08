Santa Comba honra a Santa Minia

A parroquia de Santa Comba en terras de Agolada, debe o seu nome a que en tempo inmemorial fora a súa santa patroa, que na época feudal deixou o seu lugar a San Xoán Bautista. Mais nin a Santa Comba –Cólumban, Colomba ou Pomba–, unha bruxa metida a santa e convertida así en patroa de todas as meigas e curandeiras, nin o San Xoán Bautista, que na súa noite máxica enche de cacharelas e celebracións festeiras as terras de Deza e Galicia, teñen aquí festa principal, senón a Santa Minia , que os veciños recuperaron logo de varios anos sen celebración para honrar a Santa Minia, santa romana do século IV ,que ten célebre santuario no municipio coruñés de Brión, onde está soterrada dende o século XVIII. De alí chegou a nosa comarca o culto as parroquias de Guillar en Rodeiro e nestas terras de Santa Comba en Agolada, que inclinan cara o río Arnego e presiden o castro de Marcelín na parroquia de Merlín e a Pena Maior lindeiro coa de Órrea, nomes eufónicos que ao igual ca os tres lugares que integran esta parroquia: Astrar, Carral, Castro, Garlín, Quintela, Santa Comba, Santán e O Valadoiro, semellan nomes de personaxes e escenarios que inspiraron as obras literarias de Cunqueiro e Varela Buxán.

Oración final na igrexa. | // D.G.A.

Este ano a celebración da Santa Minia, tivo dúas xornadas de festa a pasada fin de semana, con misas solemnes oficiadas polo párroco desta e outras parroquias de Agolada, José García Pájaro, con procesións nas que as mulleres portaron a Santa Minia e os homes ao patrón San Xoán, arredor da igrexa. Tralos actos relixiosos houbo sesión vermú, xantar nas casas e verbenas, na primeira xornada coa música das Pandeireteiras Ponte da Prata, o dúo Xuntanza e o DJ Machito e na segunda do domingo, coa Charanga Os Pendellos.

A casa-pazo de Basilio Castro en Quintela. | // D.G.A.

A igrexa de Santa Comba é de feituras neoclásicas, construída a finais do século XIX e primeiros do XX, no que destaca a súa curiosa torre campanario que sobresae da fachada principal, sostida dúas columnas a modo de pórche. Sobre a porta principal, unha placa de mármore coa foto esvaecida, lembra ao cura párroco Ramiro Varela, finado en 1933 aos 68 anos. Neoclásico é tamén o retablo, con imaxes relativamente novas, ademais das citadas do San Xoán e Santa Minia, as do Sagrado Corazón, Ecce Homo, A Virxe e Santa Lucía, estes dous últimos teñen moita devoción e ata festa anos atrás. En senllos arcosolios abertos nos muros da nave, venéranse imaxes da Virxe, tamén de feitura recente e tamén hai dúas pequenas tallas de Santo Antonio e San Xosé de maior antigüidade. Formando conxunto coa igrexa hai un cruceiro no adro, datado en 1928, coas imaxes de Cristo e a Virxe, no que destaca unha inscrición no fuste referindo que o mandou facer o citado sacerdote Ramiro Varela, e unha cobra no pedestal. Próximo a igrexa está o amplo campo da festa, o campo de fútbol que xa ninguén usa e o castro local, medio derruído polas labores agrícolas, que xunto a algunhas mámoas que correron parella sorte, testemuñan o pasado prehistórico da parroquia.

O cruceiro centenario do adro. | // D.G.A.

Malia pequenas extensión e escasamente un cento de habitantes, na parroquia existen catro antigas casas fidalgas, tres delas no lugar de Quintela, onde moraba no século XVI, Alonso de Lodeiro, escriban da Súa Maxestade, que aparece mencionado nun documento de 1572, referente a un preito que mantén polo lugar de Astrar, que se garda no Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, no que xa a parroquia figura coma San Xoán de Santa Comba. Destaca a Casa de Basilio Castro, un verdadeiro pazo fidalgo, con escudo de armas, capela dedicada a Virxe do Rosario e hórreo de catro claros con eira lousada. Noutra, pertencente a familia Torreiro Ulloa, un antigo casal que foi torre e agora agarda ser liberada da ruína, pode ollarse unha espléndida solaina de cantería con ampla escaleira, cociña con forno e disque un pequeno escudo sobre un lintel dunha porta, tapiada na actualidade. Entre unha e outra casa, está a coñecida coma a de Elisa de Asorei, que puido ser tulla ou torre en tempos remotos, conservando unha porta medieval e algunhas ben labradas pedras nos muros. E para rematar, no lugar de Castro, hai un casa fidalga en ruínas que conserva unha espléndida portada semicircular medieval, que disque tivo brasón e na eira lousada facendo de pia dun pozo, ollamos un sartego que debeu saír da primitiva igrexa parroquial.