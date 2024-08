Nicanor, el pequeño ruiseñor de Lalín

Nicanor Rodríguez Pereiro solo tiene 11 años, pero lleva desde los cinco pegado a un micrófono. “Empecé a cantar con mi madre, porque ella es muy cantarina”, cuenta el niño. Y sin miedo, la primera canción que recuerda haber interpretado es Yo no me doy por vencido, de Luis Fonsi.

A pesar de su corta edad, tiene claro que la música es su pasión. “No me acuerdo muy bien por qué empecé, porque tenía cinco años, pero creo que siempre me gustó cantar”, dice. Y es que en su casa tiene varios vídeos en los que se le puede ver cantando. Aunque empezó muy joven a interpretar los temas de diferentes artistas, no fue hasta que cumplió los 11 años cuando comenzó a ir a clases de canto. “Llevo yendo un poquito menos de un año”, explica Nicanor. Para este joven lalinense las clases no son nada exigentes, y reconoce que le encanta acudir porque “los profesores me caen muy bien y son muy amables”.

De hecho, su intención es seguir formándose en el mundo de la música, y tiene claro que de mayor le gustaría ser cantante, si tiene la oportunidad. Pero tampoco es algo que le obsesione, ya que, si no se llega a dar la oportunidad, tiene un plan b en mente. “Si no pudiera ser cantante, sería profesor, pero no de música”. Además, como una aspiración el cantante lalinense reconoce que “me gustaría apuntarme a La Voz Kids”. Y por seguir soñando, tampoco le hace feos a ir mucho más allá. “Me gustaría mucho llegar hasta Eurovisión, pero aun soy pequeño y no se sabe lo que va a pasar”, revela el muchacho.

Nicanor cuenta con todo el apoyo de sus padres, Nicanor y Susana, ellos lo animan a seguir formándose y a que siga cantando. “Mi familia me dice que lo hago muy bien y que intente llegar lejos”, cuenta el pequeño. Su talento es tal para su familia que ha llegado a emocionarlos y a convertirlos en verdaderos fans. “Hasta me llegan a ofrecer dinero para que cante, pero yo les digo que no porque en ese momento no me apetece hacerlo”.

Aun así, él va compartiendo sus avances con pequeñas actuaciones privadas, pero hay una que Nicanor no ha dudado en compartir con el resto del mundo. El joven publicó, a través de las redes sociales de su escuela de música, Musicalín, un videoclip dedicado a su madre. El tema se titula Como te pago, y lo escogió “porque la canción habla de mi madre, y como le tengo que agradecer mucho y la quiero, pues se la dediqué”. Fue toda una sorpresa para Susana.

El intérprete de esta canción es Lenier, un cantante que al joven le gusta mucho, aunque no es el único. “Suelo escuchar a Beret y, Sebastián Yatra también tiene algunas canciones que me gustan. De hecho, me gustaría cantar con ellos, pero eso es pedir mucho.” En definitiva, su estilo predilecto para cantar son las baladas, son con las que se siente más cómodo. De hecho, Nicanor tiene preparado un nuevo vídeo, que publicará este mes de septiembre en el que se le podrá ver interpretando el tema Yo no me doy por vencido. Sí, ese que dio comienzo a su pasión por el canto. “La cantaré de una forma diferente”, anuncia el muchacho.

Aunque se esté formando en el canto, para el joven esto es una diversión. “Lo tomo como un pasatiempo, porque es algo para no aburrirse”, confiesa. Y es que, en sus clases, esas que recibe de su profesor Aismel, puede elegir las canciones que el quiera con total libertad y adaptarlas a su registro. “El profesor me ayuda a poner otros tonos de voz, a como mantener la respiración mejor, y esas cosas”, explica Nicanor. Quien también cree que su docente está muy contento con él y con su trabajo.

Para aprenderse las canciones, lo que hace es leerlas en karaoke y “hasta que no me la sé no paro. A lo mejor no me la aprendo en un día, pero eso es lo que hago”, revela el niño, que confiesa que suele cantar todos los días, pero que cuando más lo hace es cuando está de viaje o cuando va alguna fiesta. Asimismo, Nicanor no solo sabe como utilizar el micrófono, también es músico, y es que está aprendiendo a tocar la gaita. “La toco porque mi abuelo es gaiteiro. Empecé con la flauta hace un año más o menos y hace un mes me pasé a la gaita y estoy dando clases”.

Sin duda es todo un melómano, que quien sabe si el día de mañana sorprenda con su participación en algún concurso, cantando a dueto con alguno de sus artistas favoritos, montando un grupo con sus amigos o componiendo una gran balada. “Todavía no me animé a escribir una canción, pero supongo que alguna vez tendré que hacerlo si quiero llegar a ser alguien”, concluye Nicanor. Y es que está claro que si es por ganas, el éxito lo tiene asegurado.

