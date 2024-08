Louzao niega recortes en tareas de desbroces en el término municipal

El alcalde estradense, Gonzalo Louzao, respondió ayer a las críticas vertidas por parte del grupo socialista, con respecto a la totalidad de las pistas que se desbrozarán durante el año 2024. El edil negó que existan recortes en las tareas de conservación del mobiliario municipal y explicó los proyectos aprobados, tanto licitados como los que se ejecutarán en plazos cortos.

Louzao comentó que no serán únicamente ocho las pistas que se habrán asfaltado al término de este año y que: “la responsabilidad de una oposición es pedir los datos sobre los proyectos que están licitados, si no los conoce, ya que tienen derecho. Y, una vez que se pidan, que hagan la evaluación correspondiente. Pero no es normal mentir a los vecinos y vecinas”.

Louzao expuso que, para este mes de septiembre están licitadas y se van a realizar los trabajos en la parroquia de Frades, en el núcleo de Chaín, en la parroquia de Rubín, en la de Lamas –en la que se realizarán trabajos en dos zonas–, en Olives –en un único núcleo–, y en la parroquia de Callobre, además de otros dos núcleos como el de Berbigueira y Penacova. “Estas son las vías que se van a ejecutar durante el mes de septiembre, que están licitados y adjudicados. Después, por el PDR, en septiembre también se ejecutarán dos obras: una en la gran pista que une la PO- 213 en dos puntos –que consistirá en el asfaltado de las vías– y, la pista que va por el lugar de A Costa en Arnois”, puntualizó Louzao.

Playa fluvial hasta octubre

Con respecto a unas declaraciones realizadas por los grupos de la oposición sobre a la necesidad de mantener abierta la playa fluvial hasta el inicio del curso escolar, Louzao, aseguró que las instalaciones se mantendrán abiertas hasta el mes de octubre, con el horario habitual y previa reserva del espacio.

El edil explicó, además, que las instalaciones pueden continuar abiertas al público ya que no existe ningún problema de salubridad. “Se realizaron los análisis correspondientes y el estado del agua es normal. Sucedió que hubo una infracción puntual”, aseguró.

Con la vista puesta en la vuelta al cole, el alcalde estradense hizo referencia al éxito del campus deportivo, que finalizó ayer, y comentó que todas las instalaciones de la villa están ya listas para la vuelta a la rutina.