 “Avelino é unha importante figura para a transmisión do legado patrimonial”

A presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez, será a encargada de dar o pregón na corenta e cinco edición da Festa do Gaiteiro, que se celebra hoxe en Soutelo de Montes, con motivo da conmemoración do século transcorrido dende que Avelino Cachafeiro se fixera co título de Mellor Gaiteiro de Galicia. Acompañada no momento final da lectura polo músico e investigador, Rubén Troitiño –que se encargará de poñer o fío musical–, foi seleccionada este ano por ser unha das figuras femininas máis representativas da cultura galega. Adicada ao estudo e a investigación no ámbito da lingua galega, forma parte da Real Academia Galega (RAG), dende que ingresara no ano 2003.

–Como se sinte ao ser a pregoeira da Festa do Gaiteiro nun momento tan especial, como a celebración do centenario da proclamación de Avelino Cachafeiro como Mellor Gaiteiro de Galicia?

–Síntome moi honrada, porque esta é unha ocasión moi sinalada –é unha ocasión fantástica en calqueira caso, xa que é unha iniciativa fantástica que está tendo unha gran continuidade ao longo do tempo–, pero sendo o centenario da proclamación ao Mellor Gaiteiro de Galicia, a ocasión é aínda maior. Pero síntome moi honrada doblemente, primeiro porque son consciente de que a quen convocan para o pregón é ao Consello da Cultura Galega, e pareceme que iso e moito de agradecer, xa que significa unha mostra de cariño e sintonía co traballo que estamos facendo. E tamén estou moi contenta de que me tocase a mín o privilexio de ser a pregoeira. Isto é algo que vai engadido ao meu cargo e, a verdade é que me emociona.

–Que aspectos recalcará no seu discurso de hoxe da figura de Avelino Cachafeiro?

–No pregón falo da súa figura, claro. Pero, tamén o enfoco non só cara a súa música, tamén cara o resto das súas actividades. Sobre todo nas que deixou por escrito, que é a que o convirte en poeta. Falo sobre o sentimento que el ten diante desta terra, a de Montes, dunha terra habitada por unha comunidade, que é a que súa. Tamén, sobre a importancia que ten para el, por un lado, a confianza do pouso cultural propio, do que parte; e, por outro lado, falo da importancia da súa traxectoria. Da importancia da transmisión. Que é, un pouco, o que se demostra no carácter que ten a festa –que ten un perfil moi enfocado cara a música e o baile tradicionais–; Pero tamén é importante o recordo dos seus paisanos. A Avelino Cachafeiro agasállano nesa liña de transmisión. Na liña do legado que el deixa, non só a nivel familiar, senón tamén, no conxunto da sociedade que recoñece o seu traballo. Quero ir un pouco po aí, por un lado falar do sentimento profundo de comunión co seu lugar no mundo e, por otro lado da lección que nos da en canto á confianza da experiencia do propio e da necesidade da transmisión, dunha maneira natural.

–Por que lle parece que é tan relevante a figura de Cachafeiro?

–Un pouco por todo o que dixen, e polo seu caracter innovador. Que tamén vai moi acorde coa nosa tradición. Vémolo, por exemplo co momento que está vivindo a música tradicional. Por un lado hai correntes que están moi apegadas á tradición máis purista, de seguir cultivando e coñecendo o pasado, pero hai tamén, unha posición de contemporaneidade. Unha liña de hibridación cultural con outras músicas e outras culturas do mundo, con novos estilos que antes non se coñecían... Realmente hai unha contínua renovación da tradición, e iso tamén se ve na figura de Cachafeiro. Tanto a figura, como a festa, son importantes xa que forman parte do cultivo e da confianza na excelencia do noso. Non podemos deixalo para outra ocasión e debemos seguir cultivando e transmitindo o noso legado, iso é moi importante.

–No momento final do pregón estará acompañada por Rubén Troitiño que será o encargado de poñer a música. Coñecía o seu traballo?

–Si. Non o coñezo a el en persoa, pero si ao seu traballo. E non só ao publicado, tamén a actividade, moi comprometida, que desenvolve no ámbito da música, da tradición, dos costumes, das grandes figuras que saíron do territorio de Terra de Montes. Por iso que si, coñezo e estimo moito o seu traballo. Compartir ese pequeno momento paréceme fantástico, unha ocasión estupenda para estreitar a relación.

–Vostede é a presidenta do Consello da Cultura Galega, pero tamén é catedrática. Como combina esas dúas facetas?

–Levo no Consello casi dende o principio, colaborando, e agora estou como presidenta. Como catedrática xubileime no ano 2022, pero sigo investigando. Todavía estou vinculada aos diferentes grupos de traballo aos que pertenzo.