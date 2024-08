El PP de Rodeiro se defiende de las acusaciones de Lamazares por la Gala do Deporte

“Por mucho que se empeñe el teniente a alcalde de Rodeiro, Alberte Lamazares en mentir y retorcer la realidad, el PP no empañó para nada la Gala do Deporte y homenaje a Paco Proas, ya que estuvimos presentes y apoyamos a nuestros deportistas. Quien empañó estos actos con su sonora ausencia fue el alcalde José Luis Camiñas, que no asistió por sus importantes diferencias con su socio en este asunto”. Con estas palabras, la portavoz municipal del PP, Cati Somoza, le replicó a Lamazares su malestar por las críticas vertidas por los populares ante su gestión en este asunto.

La concejala lamentó que el portavoz de UxR trate de desviar el foco ante la crisis abierta en el seno del gobierno local por estos eventos, intentando echarle las culpas al PP y acusándolo de empañar la gala con “mentiras flagrantes”. Recordó que ella y los concejales Luis López y Pablo Cuñarro estuvieron presentes en todas estas efemérides. En esta línea, Somoza también negó que, desde el bipartito, se invitara a ‘Lugués’ a intervenir en la gala, ya que, de haberlo hecho, hubiera aceptado con gusto. Por todo ello, la edil popular le recomendó a Lamazares que reorientara sus quejas y que las dirija hacia el alcalde.