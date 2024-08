“Tenemos que incidir en las medidas de bioseguridad para frenar la hemorrágica”

La extensión a las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes del denominado covid de las vacas supone la aparición, como en la anterior estación de circulación del vector, de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) en la provincia de Pontevedra. Silleda, Forcarei y Cerdedo-Cotobade son los municipios con focos de esta patología animal. Algo que conoce muy bien la veterinaria Gloria Martínez Sanz.

–¿Nos pilló el toro en esto del covid de las vacas o no tanto?

–Los primeros focos de fiebre hemorrágica aparecen en Andalucía hace unos años y van subiendo a medida que progresan los mosquitos. Sí es verdad que en este tema el cambio climático hizo su efecto. Entonces, va aumentando la población de mosquitos porque la Hemorrágica Epizoótica se transmite por un mosquito. El año pasado hubo muchísima incidencia por Salamanca o Zamora, sobre todo en ganado de campo porque el estabulado estaba menos afectado. En Xundeva hacemos unas jornadas todos los años de formación, y el año pasado me puse en contacto con un veterinario de Zamora, done había muchos problemas, y vino Manolo Morales para advertir a los ganaderos de lo que se les venía encima. Esas jornadas sirvieron para poner en guardia a los responsables de las explotaciones.

–¿Cree que hubo exceso de confianza en el sector al respecto?

–Yo lo que pienso es que nadie se cree lo que se le viene hasta que lo tiene. En aquel momento se estaba hablando de que era en Zamora y Salamanca, y parecía algo lejos. Xundeva es una ADSG que abarca muchos sitios, entonces en Vila de Cruces el año pasado ya tuvimos varios focos que se llegaron a confirmar. Yo creo que los ganaderos no llegaron a ser conscientes de lo que se les venía encima. También pienso que no adoptaron las medidas necesarias de prevención pero tampoco me gustaría que pensaran que se les está echando toda la culpa. Con esto quiero decir que no es nuevo. Se estaba diciendo que existía este problema y yo creo que se dejaron ir un poquito.

–¿En qué punto estamos del problema sobrevenido en las vacas?

–El problema está en que aquí en la zona sí es verdad que hay una explosión de focos. A lo mejor en una explotación puede haber dos vacas afectadas o en otras más. Lo que tienen que tener muy claro los ganaderos es que tienen que adoptar medidas de prevención porque es una enfermedad que se transmite por un mosquito y cuantos más afectados existan más probabilidades hay de que esos mosquitos transmiten la infección. Si reducimos el número de animales afectados también reduciremos el número de transmisiones. Ellos tienen varias líneas de actuación en cuanto a la reducción. Esto no quiere decir que no vayan a tener ningún caso.

–¿A qué se refiere?

–Hablo de medidas de limpieza alrededor de las explotaciones porque hay que evitar que anide el mosquito próximo a tus vacas. También es importante no tener agua estancada, algo muy frecuente en algunas explotaciones. De igual forma, hay que echar los desinfectantes a los animales de forma continua. Cuando les dices que se los tienen que echar cada 15 días se nos suelen quejar pero tienen que darse cuenta de que es lo que hay.

–¿Que le aconsejaría a un ganadero que en estos momentos tiene focos de EHE en su granja?

–Ahora mismo lo que les aconsejo, y es lo que les suelo recomendar, es incidir muchísimo en las medidas de bioseguridad. Lo que te estoy diciendo: limpieza alrededor de la granja, evitar el agua estancada y utilizar fundamentalmente repelentes de insectos o insecticidas. Me gusta recalcarlo porque se trata de unas medidas de prevención que funcionan a la hora de impedir la propagación de esta enfermedad y que es lo que nos tiene a todos que preocupar en estos momentos.

–¿Qué pasa con esa leche o esa carne de una explotación ganadera con un foco confirmado?

–No pasa nada. El animal enfermo lógicamente queda inmovilizado y de forma exclusiva. Me gustaría que esto quedara meridianamente claro. La explotación no tiene ningún problema en este aspecto. Otro tema importante, que algunos no lo están haciendo tampoco, hay que comunicar la sospecha de animales positivos. Hay que hacer una toma de muestra de esos animales y confirmarlo porque cuando vengan las subvenciones, que van a venir, porque hay una línea de ayudas ya para la hemorrágica, sólo podrán cobrarlas quien lo tenga confirmado en su explotación ganadera. Eso de que yo no lo cuento que luego todo se sabe no puede ser tampoco. Tenemos que hacer una toma de muestras y tenemos que confirmarlo. Una vez que se confirma, en el momento que haya subvenciones, en el caso de que les muera van a cobrar ese animal.

–En buena lógica el cambio de estación ayudara a que la enfermedad deje de propagarse, ¿no?

–Nosotros confiamos y esperamos en que cuando bajen las temperaturas y los mosquitos ya desaparezcan pasará algo parecido a algo que sucedió en las zonas por donde pasó antes la enfermedad. Tú ves los síntomas en algunas vacas pero muchas quedan inmunizadas aunque no tengan síntomas. Con lo cual, el segundo pase hemorrágica el año que viene se supone que será mucho más leve porque en teoría el pase de la enfermedad produce inmunidad. Por eso en Zamora este año viven muy tranquilos porque lo vamos a pasar nosotros ahora ya lo pasaron ellos el año pasado. También hay que destacar que este año contamos con la vacuna, otra forma de lucha.

