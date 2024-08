“De la figura de Ramón Aller me enganchó su sabiduría, su bondad y su humildad”

Cecilia Doporto (Rodeiro, 1958) es licenciada en Historia del Arte, pero cuando comenzó su tesis, con la intención de doctorarse, se especializó en la figura de Ramón Mª Aller. Es por ello, que era la persona indicada para dar la conferencia sobre su figura, en el Museo Municipal de Lalín, dentro del programa de Xornadas Conmemorativas do SED (Seminario de Estudos de Deza), en las que se habla de personajes ilustres de la historia de Deza. Cecilia no estuvo sola, ya que contó con la colaboración de quien fue su director de tesis, José Ángel Docobo. Ella fue la encargada de hablar del centenario del observatorio, ya que mañana, justamente se cumplen 100 años desde que don Ramón Mª Aller Ulloa empezara, desde ese emplazamiento sus investigaciones. Además, Doporto también hizo un repaso desde el nacimiento del astrónomo hasta el año 1939, cuando este se marchó a la Universidad de Santiago a impartir clases.

–¿Cuánto tiempo lleva investigando la figura de Ramón Mª Aller?

–Llevo 35 años trabajando en el Museo Municipal Ramón María Aller. Hice la carrera de Historia ya de mayor y después de hacer la tesina, que la hice sobre los cruceiros de Lalín, iba a hacer la tesis sobre casas museo, pero se enfermó mi directora de tesis, y la hice con José Ángel Docobo, y él me sugirió que lo mejor que podía hacer era hacer la tesis sobre don Ramón, ya que yo estaba en su casa y que conocía mucha de la documentación que necesitaba. Me convenció y fue mi director de tesis, que defendí en 2017 y que me llevó cuatro años hacerla y que trataba sobre la vida y obra de Aller. Al principio la iba a enfocar solo hacía la vida, pero empezaron a aparecer tantos documentos inéditos científicos, que metí todo.

–¿Qué fue lo que más le sorprendió de su figura?

–Que dejó muchísimas cosas sin publicar, por lo que dejó mucha obra manuscrita e inédita, que para hacer un libro realizaba cuatro o cinco borradores de 500 o 600 páginas, que era muy meticuloso, estudioso, detallista y que dibujaba muy bien. Era una persona que no solo era matemático y astrónomo, sino que hizo de profesor de relojería, creo una escuela de relojeros, pintaba muy bien e hizo los planos de más de 60 casas de Lalín. Es un personaje polivalente. Nosotros pusimos en valor toda esa obra inédita, recogimos todos los artículos que había publicado en periódicos, que son más de 25, hicimos el epistolario, en el que hay más de 1.000 cartas.

–Entonces, ¿ya está todo publicado?

–No, siempre aparece algo nuevo. Hace dos años apareció un artículo que había escrito en periódico de Tui. Siempre hay cosas y van a surgir más. Después de la tesis se encontró un diseño que mandó para Francia, para una casa de instrumentos gala. Una tesis nunca está terminada del todo, sino que cada año aparecen cosas nuevas.

–¿Cómo es ese proceso de búsqueda?

–La gente que me conoce sabe que el tema que me interesa es don Ramón, así que si aparece algo me lo dicen. También muchas veces sigues buscando o investigando en otras cosas y surgen cosas. Sin querer, a veces encuentras, pero cuentas con gente que te ayuda, que es mucha.

–Y tras tantos años estudiando a este astrónomo, ¿qué fue lo que le enganchó de su historia?

–Me enganchó su sabiduría, pero también su bondad y su humildad. Era una persona de la que todos deberíamos tomar ejemplo, porque no era egoísta, era bondadoso. Procuraba decir que sus alumnos sabían más que él. Y esa humildad junto con su vida es lo que más admiro de él.

–Conociendo tan bien al personaje, ¿podría contar alguna anécdota poco conocida sobre él?

–Anécdotas hay muchas, y las cuenta la familia. En un apartado de la tesis entrevisté a vecinos y familiares, mayores por supuesto, y todo el mundo resaltaba su capacidad de estudio, que también tenía genio, pero, por ejemplo, todos los sobrinos cuando estaban estudiando sus carreras iban a la biblioteca de don Ramón y este les decía: “Ya, te mandó tu madre otra vez aquí a por un libro”. Pero aquel libro que les prestaba les servía para toda la carrera. Tenía una gran biblioteca y tenía ejemplares en inglés, francés y alemán porque dominaba estos idiomas.

–¿Cómo le explicaría quién fue Ramón Mª Aller a alguien que no lo conoce?

–Yo le diría, básicamente, que don Ramón fue el introductor del estudio de las estrellas dobles en España. Es el primer doctor que hizo astronomía desde Galicia. El primer observatorio, precisamente fue el de don Ramón, es el que tenemos nosotros al lado del museo. Pienso que su figura merece ser considerada. .

–Hace un tiempo, comentaba que no se cerraba a investigar sobre otras personalidades como el matemático Rodríguez, ¿se ha lanzado al final?

–La verdad es que no. Yo siempre estudio la figura de don Ramón con relación a otras personas como puede ser con el Seminario de Estudos Galegos, cuando estuvieron en la comarca del Deza. Todo eso me interesa porque estaba por medio don Ramón, pero no voy más allá.

Suscríbete para seguir leyendo