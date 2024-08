PP y colectivos vecinales de Forcarei convocan una protesta en el Consistorio

Asociaciones de vecinos y miembros del Partido Popular de Forcarei llevarán a cabo mañana un acto de protesta en las instalaciones del Consistorio a las 12.00 horas. El motivo de la reivindicación colectiva tiene que ver con el aplazamiento de del pleno ordinario del mes de agosto, que debería estar convocado para la misma jornada, pero que el gobierno local canceló argumentando que debido a la tardía reincorporación de la secretaria tras una baja, no había tiempo para poner en orden la documentación necesaria.

Este cambio en el calendario, que deja la reunión de la corporación municipal para el mes de septiembre, ha despertado el descontento entre varias asociaciones de vecinos, así como en el PP, partido de la oposición, que afirma que esta cancelación tiene que ver con un intento de la alcaldesa, Verónica Pichel, de no hacer frente a los problemas del Concello y de su gobierno.

“Esta fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de algunos concejales, pero especialmente de los colectivos vecinales que en el 2023 no cobraron las subvenciones y a punto de comenzar el mes de septiembre, no saben nada de las de 2024” declaran desde las filas populares de Forcarei. “A estas reivindicaciones, se suman vecinos a título particular, que ven como sus necesidades no se resuelven, bien sea en cuanto a infraestructuras o servicios como los Servicios Sociales o Intervención entre otros; y es por esto que decidieron organizarse y mantener esta reunión en el horario que se debería de celebrar la sesión plenaria, en el propio salón de pleno” añaden.

Desde la organización de la convocatoria extienden la mano al gobierno local para participar en el diálogo y así atajar esta situación que “está poniendo contra las cuerdas” a los vecinos de Forcarei.