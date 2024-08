Lalín se apunta al jolgorio

La Asociación Cultural O Naranxo de Lalín dio a conocer ayer el programa definitivo de la Algarabía de 2024, que desde mañana y hasta el lunes espera poder llenar de alegría las calles del centro de la capital dezana. La antesala de esta edición tuvo lugar el pasado miércoles con la exposición “De tal Payo tal Astilla” en el Café de Mili junto a la actuación del combo de origen argentino Buenos Aires Dúo. Mañana, a partir de las 21.30 horas, la música será la protagonista delante del monumento a Loriga con la primera parte del Festival Algarabía 2024 que contará con las actuaciones de Chorima, MEU, Akarakan y Desguazed, y que incluye barra y precios populares en cervezas, licor café y, también, las copas.

La programación del sábado día 31 dará comienzo a las 13.00 horas en la Praza das Pipas con “un emotivo y lacrimógeno pregón a cargo de nuestro increíblemente sexy Presidente Emérito”, según los organizadores. Un cuarto de hora después está previsto el tradicional cambio de placa en la plaza y el inicio oficial de la Algarabía. Desde O Naranxo puntualizan que “cambio no porque después de que el Concello sacara la placa de la Plaza Calvo Sotelo y perpetrara el castrápico esperpento de Plaza da Torre ahora ya no hay placa que cambiar”, por lo que será algo simbólico. La nueva placa es obra “de Richar, que en un ecléctico estilo heavy metal art recoge influencias de la estética jhevi de Carragoso mezcladas con un efectismo contundente propio del que vivió en Laro”, añaden desde la organización del evento. La jornada continuará a las 13.30 horas con el Brilé “Presidenta vs Vicepresidenta” con Miriam y Xulia como protagonistas de esta actividad.

La sesión vermú del sábado correrá a cargo de Aquí e Alá, una formación de gaita, acordeón, percusión y voces muy recomendado por O Naranxo. A las 15.00 horas tendrá lugar el habitual picnic en el parque para el que se anima a los participantes a “hacer un bocata, comprar empanada, coger una manta y un radiocassette con tu auténtica pandilla porque SanVi está sobrevalorado”. Ya por la tarde, a las 17.30 horas, regresarán a la Algarabía unas actividades variadas, aunque desde sus promotores se recuerda que “en otros tiempos significaría que el parque estaría lleno de niños pintando, saltando a la comba o rebozándose en la hierba, pero como ahora los tiempos cambiaron, pondremos enchufes USB-C por el parque para que carguen los móviles”. La tradicional subasta de tartazos está prevista para las 18.10 horas, a la que seguirá la cuarta edición del taller de fotografía creativa con un seminario fotográfico cuyo tema será el “selfie en la iconografía actual, técnica avanzada, poner morritos a lo Rafa”. A las 18.30 horas se cerrará la segunda jornada con la guerra del agua.

Última jornada

El domingo concluirá la Algarabía de Lalín comenzando con la Clásica Lalín-Empalme-Lalín, a las 12.00 horas, en bici, patinetes, skates o andando. La sesión vermú (13.30 horas) estará amenizada por Distrito 16 con “la suave voz de Sandra, imbricada en melodías de estilo grunge” para los miembros de O Naranxo. En la última tarde del certamen, cuyo inicio está programado para las 17.00 horas, se pondrá en marcha la actividad “Xogos en Loriga” donde se espera superar el “récord del Mundial de Pelota no Aire”. El broche de la Algarabía 2024 lo pondrán la actuación de Pakolas, a las 19.00 horas, para todos los públicos y la segunda parte del festival musical (21.30 horas) con Noite Atari, Eskravos, Bones Of Minerva y The Capaces.

