“Cantigaéverso’ é un exercicio de orgullo pola música e a poesía galegas”

A Zona dos Viños de A Estrada acolle mañá un acto do máis especial. Como é habitual nestas datas, os concertos e recitais ao aire libre son un bo xeito de amenizar o comezo da fin de semana. Mais desta volta o público estradense non terá que escoller entre literatura ou música, pois o escritor, editor e músico Francisco Castro presenta nesta concurrida rúa da vila o seu espectácula Cantigaéverso, xunto ao produtor Federico Welicki. O evento arrancará ás 20.30 e sobre el fálanos un pouco máis polo miudo o seu artífice nas seguintes liñas-

–Fáleme de Cantigaéverso, en que consiste?

–“Cantiga e verso” é un espectáculo que viaxa a través da poesía musicada en galego. Revisitamos a músicos como Luis Emilio Batallán, Amancio Prado, Emilio Cao ou Pilar Martínez “Pilocha”. Toda esa xente que no seu día colleu poemas galegos e lles puxo música. Só que nós, dámoslle unha volta. Por poñer un exemplo, o Quen puidera namorala de Álvaro Culqueiro por Emilio Batallán facémolo a ritmo de reggae, ou Aí vén o maio é un vals e Adiós ríos adiós fontes é un tema directamente punky. Dámoslle unha volta que pretende ser entretida e interesante, ou polo menos iso é o que nos traslada o público.

–Imaxino que esta non é a primeira actuación que facedes con este espectáculo. Canta rodaxe ten “Cantigaéverso”?

–Efectivamente. Comezamos o ano pasado. O primeiro concerto foi en Vigo e despois tivemos as actuacións da rede de Normalización Lingüística e despois levámolo alá onde nos chaman.

–Como xurdiu este proxecto?

–Pois foi un pouco a consecuencia lóxica do creador que eu son. Eu sempre digo que termino na música como unha perspectiva máis do escritor. E neste o que fixen foi reflexionar sobre a necesidade que había de facer un exercicio de orgullo. Isto é precisamente o que é Cantigaéverso, porque a xente sae do concerto impresionada coa cantidade de música galega boa que hai e sobre todo, do moi presente que está, porque son temas que coñecemos todos. Polo tanto, nace pola miña convicción de que hai unha música e unha poesía da terra de moita calidade.

–En total teñen un repertorio dunhas quince composicións. Cal foi o criterio para escoller cada unha delas?

–Maioritariamente tirei para temas populares. Aqueles que están no imaxinario e todo o mundo coñece. Pero realmente, a medida que fomos actuando foron aparecendo máis cousas. Por exemplo, agora rematamos o espectáculo cun tema de Emilio Cao que non estaba no repertorio orixinal. E agardamos que no tempo que siga vivo o proxecto, que oxalá sexan anos (risas), iremos engadindo pezas que vaiamos collendo polo camiño.

–Vostede non é a primeira vez que visita A Estrada. Fáleme da súa relación con esta vila.

–Si, eu estou moi vencellado á Estrada. Fai tres millóns de anos, cando era un pipiolo (risas) gañei o premio de xornalismo Manuel Reimóndez Portela. Máis tarde ganei o equivalente en narrativa, o Manuel García Barros, e posteriormente, como director de Galaxia, visitei a vila en numerosas ocasións para actos literarios. Incluso actuei o ano pasado no Teatro Principal. Pero ao aire libre vai ser a primeira vez, e a verdade é que temos moitas ganas.

–Para tocar, prefire o auditorio ou a rúa?

–No verán, o que máis presta é a rúa e o aire libre. Pódese facer un concerto moi bonito, con bo ambiente, xente nas terrazas e achegándose ao escenario. Son cousas das que desfrutamos tanto o público como os músicos.

–Finalmente, pódenos comentar en outros proxectos se atopa mergullado Francisco Castro?

–Fundamentalmente, no que estou centrado é nas miñas propias composicións. É dicir, na xira que estou facendo de presentación dos meus temas coa miña banda. Despois, Cantigaéverso ocupa tamén unha gran parte do meu tempo. Agora mesmo estes dous son os principais, pero aínda que non quero desvelar moito, podo adiantar que en setembro haberá cousas novas.

