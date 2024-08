El BNG solicita la rebaja del peaje en la AP-53 durante las obras de mejora del firme

El BNG de Lalín solicita la rebaja de los peajes en la autopista AP-53 durante el tiempo que duren las obras de reparación del firme que la concesionaria está acometiendo en varios tramos de esta vía. Los nacionalistas indican que la empresa cortó una calzada de circulación, de manera que el tráfico va por la calzada adyacente en doble sentido de circulación. Esto provoca, di ce su portavoz municipal, Francisco Vilariño, “problemas a los usuarios que ven que, después de pagar por un servicio en una carretera, que obligatoriamente tiene que tener unas características de seguridad y rapidez, se encuentran con una vía que limita la velocidad a tramos de 80 e incluso 60 kilómetros por hora lo largo de varios kilómetros, con obstáculos, con doble sentido de circulación y por lo tanto menos seguridad”. Afirma “que cualquier autopista y más esta que es un auténtico atraco por sus elevadísimos costes, obliga a la concesionaria a garantizar la ausencia de molestias, incomodidades e inconvenientes para los usuarios, de tal manera que se entiende que el cobro del peaje íntegro solo está justificado si se presta el servicio en las condiciones adecuadas”.

Por otra parte, añade que según sentencias judiciales, la concesionaria no puede cobrar el peaje íntegro en las vías en las que se produzcan incidencias y molestias siempre y cuando no se hubiera informado sobre el estado de la vía con la antelación suficiente como para que el usuario pudiera optar por no incorporarse a la autopista o por abandonarla antes de llegar al tramo afectado. “Este incumplimiento trajo como consecuencia que la empresa está obteniendo unos beneficios que no le corresponden a costa de los usuarios que padecen las consecuencias”.

Vilariño demanda al Ministerio de Transporte que le exija a la concesionaria la devolución de un porcentaje del peaje a los usuarios que puedan acreditar la utilización de esta vía de alta capacidad desde el inicio de las obras.