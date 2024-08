Santa Baia de Camba celebrou a festa da Virxe do Carme

Na parroquia de Santa Baia de Camba a festa principal é dende hai décadas a que se celebra honrando á Virxe do Carme, que está presente na maior parte dos retablos das igrexas da comarca , logo de que séculos atrás a Orde dos Carmelitas espallara esta devoción á Nai de Deus por Galicia e o resto de España. Aquí a Santa Baia ten cativa celebración relixiosa, con misa e xantar veciñal algún ano, no mes de decembro. A parroquia celebra xunto coas de Río, San Xoán e Fafián, do Val de Camba, a festa de Ascensión, que percorre as catro igrexas en tres xornadas, con notable asistencia de devotos no mes de maio dende tempo inmemorial, da que xa temos publicado en varias ocasións.

A eucaristía solemne contoucoa procesión da imaxe. / | // D.G.A

O pantócrator do antigo tempo está exposto no Museo do Pobo Galego. / D.G.A.

A festa do Carme en Santa Baia tivo dous dúas xornadas de festa a pasada fin de semana, con misas solemnes que oficiou o vicearcipreste e párroco desta e outras parroquias de Rodeiro, Alvito García Fente, con procesión ata o cruceiro do centro social, coa imaxe da Virxe que portaban as mulleres, a cruz procesional e os estandartes. Na parte profana da celebración, houbo sesións vermú e verbenas coas orquestras Tormenta e Solymar e non faltaron os xantares das casas con festeiros nin os foguetes nas dúas xornadas.

Tamén no Museo do Pobo Galego se exhibe un capitel do antigo templo románico. / D.G.A.

A igrexa parroquial de Santa Baia, escenario das celebracións relixiosas, foi construída a principios do século XX sobre a anterior románica da que se reaproveitou a pedra, sendo o seu promotor o arcipreste de Camba, Francisco Javier Fafián García, presbítero e doutor, nado na casa do Moganga de Outeiro de Fafián, que foi cura desta parroquia e da de Río durante 42 anos, ata seu pasamento en 1938, cando contaba 77 anos de idade, sendo soterrado no cemiterio desta igrexa de Santa Baia, do que deixa constancia unha inscrición en mármore enriba da súa tomba, custeada pola súa familia e os seus fregueses. É un templo de estilo neoclásico con arco triunfal e portas laterais de feituras oxivais. Chama a atención o erguido campanario de torre con bóveda e na fachada campa un reloxo de cantería. No interior ten tres retablos ben conservados, ao igual ca algunha das imaxes máis antigas, entre elas a da Santa Baia e a do Santo Antonio, logo dunha axeitada restauración en 2014 en que tamén se realizaron diversas melloras no templo.

Unha das metopas románicas no muro do templo. | // D.G.A.

Da primitiva igrexa románica do século XII pouco pode verse, a non ser dous interesantes relevos con senllas rosáceas de sete e once pétalos e botón central, gravados en círculos, que se atopan nas paredes interiores do templo, semellantes aos que poden ollarse nas igrexas de Carboentes e Pedroso en Rodeiro e Bermés, Moneixas e Palmou en Lalín e O Castro en Silleda. Tamén dende a tribuna poden ollarse varias pedras labradas reutilizadas da antiga igrexa.

Outra das metopas que conserva a igrexa. / D.G.A.

Ao Museo do Pobo Galego foron parar un fermoso pantocrátor –imaxe pétrea de Cristo mostrando as chagas do martirio- e un capitel da antiga igrexa románica cunha caveira ou cabeza do demo en relevo. A tradición oral conta que estiveron nos valados da reitoral, logo de que un raio destruíra a antiga igrexa románica, desaparecendo dela moitas pedras labradas.

Unha ara votiva romana da reitoral está exposta no Miuseo de Rodeiro. / D.G.A.

Na mesma casa reitoral tamén se atopaba unha lauda sepulcral con inscrición incompleta, na actualidade en paradoiro descoñecido, na que se podía ler: “ERA Mca L XX /VIII e PELAGIO / FICIT MEMO ...”, lembrando a un persoeiro chamado Paio ou Pelaxio, finado no ano 1040. E tamén saíu da reitoral a parte superior dunha ara votiva romana, cunha inscrición moi erosionada que non permitía a súa total interpretación, poida que dedicada aos Lares Viales, que fora atopada no ano 1964 no lavadoiro e que agora se garda no Museo Municipal de Rodeiro.

