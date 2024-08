El auditorio de Agolada, siete años sin accesibilidad

No somos conscientes del insuficiente ancho de las puertas, de la dificultad para salvar una escalera o de lo alto que puede quedarnos una estantería del súper hasta que una enfermedad, un accidente o la edad nos obliga a desplazarnos en silla de ruedas. Agolada tendría que haber aprendido la lección, tanto con los anteriores gobiernos del PP como con los dos mandatos que lleva PAyJ, pero no. El edificio para la residencia de la tercera edad lleva no años, sino décadas, parado, porque resulta que los marcos de las puertas no permitían pasar con camillas. Y en 2015 hubo que hacer reforma en el consistorio para instalar un ascensor y permitir que uno de los ediles de Veciños por Agolada, Jesús Sánchez Mosteiro, pudiese acceder con su silla al salón de plenos, en el segundo piso del inmueble. Servicios como este permiten la accesibilidad también de personas mayores y de adultos que llevan consigo carritos de bebé.

Las rampas también son de gran ayuda para las personas con movilidad reducida. Pero tampoco aparecen en el auditorio Manuel Costa Casares, que inauguró el último mandato de Ramiro Varela y que el equipo del actual alcalde, Luis Calvo, de momento no ha subsanado. En 2017 el entonces presidente de Amigos da Banda de Agolada y colaborador de FARO, Ángel Utrera, recomendó al regidor que no recepcionase la obra. “El proyecto había variado en comparación con la propuesta inicial, porque en el sótano en principio iba a haber espacios para ensayar y en realidad quedaron un despacho y dos salas”. Utrera le alertó de que el edificio no cumple, además, con la normativa europea de accesibilidad, “porque hay tres vecinos que usan silla de ruedas y el único espacio de que disponen está justo delante del escenario que, encima les queda a más de 1,70 metros de altura”. Junto a la grada solo hay escaleras, ni una rampa. Tampoco para acceder al escenario: a él se sube mediante ocho escalones.

Problemas de sonido

Por eso, en diciembre pasado la edil del BNG, Susana Tato, presentó una moción en la que proponía instalar una plataforma para mover las sillas de ruedas por encima de las escaleras de la grada y retirar una de las primeras filas para que estos usuarios sí pudiesen ver el escenario en condiciones. Sería precisa otra plataforma elevadora para dar acceso al escenario, y también un aseo accesible en la planta baja. De igual modo, urge arreglar el acceso desde el exterior. La moción salió aprobada con el voto a favor del PP (el gobierno se abstuvo), pero por ahora el único avance es que “están trabajando en el proyecto”, la respuesta que le dio el ejecutivo a Tato en el pleno de julio. También habría que mejorar la calidad del sonido: si llueve de forma intensa, el techo de uralita impide escuchar bien cualquier actuación.