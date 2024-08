Ana Doval dimite como concejala de Forcarei por falta de conciliación laboral

La concejala socialista Ana Doval, integrante del gobierno forcaricense encabezado por Verónica Pichel, acaba de anuncia su renuncia al puesto después de 25 años dedicada a la política local desde las filas del PSOE y de cinco años en el equipo de gobierno.

En su sitio, Ricardo Sieiro entrará a formar parte de la corporación municipal, encargado de las áreas de Turismo y Patrimonio, anteriormente asociadas a su predecesora.

Ana Doval acaba de presentar su solicitud de renuncia, por motivos de conciliación laboral, y su baja se hará oficial en el próximo pleno del mes de septiembre. Doval quiere así también facilitar el relieve “tras 25 años en la corporación”. “Sigo la disposición del gobierno local y de la alcaldesa para desde mi nuevo papel”, añadió.

En el siguiente pleno, previsto para el mes de octubre, se tramitará la incorporación de Ricardo Sieiro (vecino de la Grela, Millerada) como nuevo edil socialista.

La alcaldesa Verónica Pichel quiso agradecer a Ana Doval “su gran trabajo y su entrega en el equipo de gobierno” y también “por proponerme como candidata y animarme a presentarme a la Alcaldía en 2019”.

Por otra parte, al futuro concejal Pichel le augura muchos éxitos. “Ricardo Sieiro es una persona entusiasta, generosa y muy comprometida, que estoy segura de que será un magnífico concejal”, sentenció.

Por su parte, Doval quiso dejar claro que su lealtad permanece con el PSOE de Forcarei y con la alcaldesa Verónica Pichel: “La alcaldesa sabe que sobre todo, me voy con absoluta lealtad a ella y al partido, encantada de poder ayudar en lo que pueda, y que continuaré en la base de militancia socialista”.

Aunque el anuncio de su dimisión se hizo público ayer, la todavía concejala de Turismo y Patrimonio llevaba meses con idea de dar un paso atrás: “El último año se me hizo muy complicado a la hora de compaginar mi vida laboral con la política”. “Además, después de 25 años creo que es un buen momento para dejar que entre sangre fresca y que otros tomen el relevo, soy contraria al parecer de que debemos permanecer toda la vida en el cargo” expone la soutelana.

El sabor es agridulce, como no puede ser de otra forma, sin embargo para Ana Doval hay una cuestión que prima sobre el resto y que hace esta decisión más llevadera: “Me voy satisfecha del trabajo realizado desde el gobierno los últimos cinco años y orgullosa de haber contribuido con mi granito de arena a hacer de nuestro concello un lugar mejor”. Concretamente, Doval resalta actuaciones como la creación del campamento juvenil de Pontemaril, que cada año atrae a niños y niñas de toda la Comunidad Autónoma a este municipio de Terra de Montes, así como la mejora de servicios y modernización de las infraestructuras urbanas de Soutelo de Montes y la mejora de las instalaciones deportivas.

Finalmente, agradece a sus compañeros de partido el apoyo de los últimos 25 años.

Acusa a la oposición de ser “poco constructiva” Ana Doval se va un momento en el que su partido gobierna en minoría junto al BNG y en el que las tensiones con la oposición, representada por el PP de Cachafeiro, son cada vez mayores. No en tanto, la concejala soutelana mantiene la confianza en la coalición. “Es un momento complicado, somos minoría y la oposición no se muestra constructiva, como cabría esperar, pero sé que el equipo de coalición conseguirá seguir sacando adelante actuaciones para mejorar la vida de los vecinos, que es para lo que estamos en esto” afirma. Por su parte, reitera que estará a entera posición de lo que necesite el Concello: “Todo en lo que pueda ser útil, estaré feliz de poder echar una mano, especialmente en áreas de cultura y de patrimonio, que son a las que me he dedicado y por las que siento un enorme interés”.

PP y BNG dudan de los motivos de su dimisión Desde el grupo mayoritario y partido de la oposición, el PP desea suerte a Ana Doval en esta nueva etapa fuera de la política local. Belén Cachafeiro, portavoz de los populares, aplaude la decisión de la concejala socialista e le dedica las siguientes palabras: “Era la única persona del equipo de gobierno local que tenía sentido común y sabía cómo debía funcionar un Concello”. No obstante, Cachafeiro achaca esta marcha a una cuestión que va más allá de la falta de conciliación entre el plano laboral y el político: “Intuyo que precisamente porque sabía que lo había, decidió no seguir formando parte de este sin sentido”. Por otra parte, el concejal del BNG y compañero de gobierno, Roberto Jorge, confiesa que desconocía la decisión de Doval y considera sus motivos “difíceles de creer”. “Lamento su partida porque era una persona que aportaba mucha experiencia” sentencia.

Cachafeiro critica el aplazamiento del pleno

Como se mencionaba anteriormente, la partida de Ana Doval no será oficial hasta que no se celebre el pleno de septiembre, que será cuando se apruebe el acta de renuncia. Sin embargo, de seguir el calendario de sesiones plenarias habitual, este proceso debería celebrarse este viernes, cuando se suponía que debía tener lugar la convocatoria correspondiente al mes de agosto. El motivo por el que esta no se celebrará finalmente es, según comparten desde el gobierno local, que la secretaria se incorporó recientemente de una baja laboral que impidió poner en orden toda la documentación necesaria para realizar el pleno en las circunstancias reglamentadas. Con todo, desde la oposición ven en este aplazamiento una muestra más de la falta de gestión de la Alcaldía. “Está claro que a ella (Verónica Pichel) le interesa que no celebremos el pleno porque tiene mucho que esconder y como siempre, echa la culpa al funcionariado municipal para no hacerse cargo de sus responsabilidades” sostiene la portavoz del PP, Belén Cachafeiro.