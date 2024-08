Rosario Álvarez lembra a Avelino

A presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez, será a pregoeira da nova edición da Festa do Gaiteiro en Soutelo de Montes, este vindeiro sábado 31. Con motivo da conmemoración do século transcorrido dende que Avelino Cachafeiro se fixera co título de Mellor Gaiteiro de Galicia, a administración local atopou na catedrática a unha das figuras máis representativas da cultura galega.

A xornada festiva arrancará ás 12.00 horas co pasarúas a cargo da Banda de Gaitas de Forcarei e, ao seu remate, dará comezo o acto de honra a un dos gaiteiros máis destacados na historia musical galega, coa tradicional lectura do pregón.

Nesta ocasión, acompañando á presidenta do Consello da Cultura Galega, estará o músico e investigador Rubén Troitiño, encargado de finalizar o momento do pregón cunha peza musical sorpresa. Como xa é tradición, o acto pecharase coa ofrenda floral no monumento ao gaiteiro coa interpretación do himno galego, de novo a cargo da Banda de Gaitas.

Ás 14.00 horas está programado o Xantar Popular na carballeira parque Venezuela, e ás 17.00 horas á actuación do grupo de música tradicional Mediarea. Xandre Outeiro ofrecerá a masterclass da Muiñeira de Chantada, sobre ás 19.00 horas, e a xornada rematará co concerto da formación Cantigaéverso, na praza dos Gaiteiros.

Trátase dunha festa de interese turístico, que celebra este ano a súa edición número 45, coa conmemoración do centenario da proclamación de Avelino Cachafeiro, como mellor gaiteiro. Un evento que recolle a esencia da tradición musical galega e os ecos das melodías ancestrais cunha homenaxe á memoria do mítico gaiteiro.

De especial relevancia no ámbito da cultura galega, a pontevedresa Rosario Álvarez será a encargada de dar o pregón no que destacará o papel de Avelino Cachafeiro dentro da música tradicional.

Presidenta do Consello da Cultura Galega dende o ano 2018, é catedrática na área de Filoloxías Galega e Portuguesa, da Universidade de Santiago (USC). Ademáis de especialista en gramática e variación da lingua galega é coautora de dous escritos e investigadora principal do equipo redactor de gramática na Real Academia Galega (RAG), da que forma parte dende que ingresou no ano 2003.

Co fin de evitar que este ano o acto conmemorativo coincida co resto de festas que se celebran nesta época –tanto na propia localidade soutelana como en Forcarei– a data retrasouse ata finais do mes de agosto. Declarada de interese turístico no ámbito autonómico conta co patrocinio da Xunta de Galicia, por medio dos seus departamentos de Cultura e Turismo, cunha axuda que se inclue no marco das subvencións para festas deste tipo.

