Los pellets llegan a una bajada histórica tras tres años de inflación y un saco ronda los cinco euros

El invierno y el frío parecen estar todavía muy lejos, pero los habitantes de las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes más previsores ya se preparan para él. Con la llegada de septiembre muchos ya empiezan a pensar en cómo calentar la casa, especialmente aquellos que utilizan los pellets como combustible para sus sistemas calefactores. Por eso, los negocios de la zona que se dedican a la venta de este material notan que en esta época arrancan los grandes encargos para el abastecimiento de todo el año.

En A Estrada, Irmáns Picaño lleva desde julio gestionando estas ventas al por mayor: “Una vez se acaba julio la gente ya empieza a preguntar, tanto por las estufas como por el pellet”. El motivo de que la calefacción ronde la cabeza en plena época estival y altas temperaturas es una cuestión meramente económica, ya que este combustible baja su precio notablemente los meses de verano, considerados temporada baja para el negocio.

“Sale mucho más barato comprar en verano y hacerlo por palés” relatan desde Irmáns Picaño, que además confirman que el pellet experimenta este año su mayor bajada desde la subida producida durante la crisis provocada por la guerra entre Rusia y Ucrania en 2022: “Ahora está estabilizado, es lo más barato que ha estado en años y esperamos que continúe así”.

En Express Pellets la percepción es la misma. Aquí el saco está en 5,20 euros y lo más caro que ha llegado a estar es 7,40, lo que significa una bajada de 1,60 euros. No obstante, en este negocio de la capital dezana las ventas de cara el invierno ya se llevan produciendo desde antes de junio. Así lo explica Lucía García: “Muchos clientes habituales ya se abastecieron antes de la subida del IVA, anunciada por el Gobierno para el 1 de junio”.

Otra de las muchas razones por las que este combustible ha ido oscilando sus tasas es precisamente el tipo impositivo que se le aplicaba. Durante la crisis del 2022 el Gobierno decidió bajar el IVA del 21 al 5%, intentando paliar así la inflación desmedida, al igual que ocurría con la luz o productos de primera necesidad. Posteriormente lo subieron al 10% y ahora vuelve al 21. Aunque, según sostienen tanto desde Irmáns Picaño como de Express Pellets, las estufas de pellets siguen siendo una de las mejores opciones para calentar la casa de forma económica y sostenible.

El mejor momento para instalar estufas

El verano es el mejor momento no solo para hacer acopio de pellets, sino también para instalar las máquinas calefactoras. Durante esta época, el volumen de trabajo es inferior, por lo que las empresas son capaces de prestar los servicios con más prontitud. “Si esperas a los meses de invierno, las instalaciones llevan más tiempo porque hay mucha demanda y es difícil gestionar. En cambio, en verano es mucho más fácil y ágil, por eso los que están pensando en implementar este sistema a sus viviendas ya se han estado acercando a lo largo de estos meses para pedir presupuesto o comprar” cuenta Iván Picaño.

Un pellet de mala calidad daña los calefactores

Dentro de este material también hay gamas. La calidad del pellet se nota, no solo en el rendimiento calorífico, sino en la salud de las estufas. Desde Pellets Express, Lucía García advierte de que comprar marcas de baja calidad puede afectar enormemente a las máquinas: “Dejan residuos y al final los componentes sufren”. Por ello recomienda a los clientes buscar siempre el sello PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification). Este es una garantía de que el producto ha sido fabricado a partir de madera de bosques sostenible y con fuentes controladas. Asimismo, recuerda que todos los sacos deben tener un código con su trazabilidad.

Un sistema cada vez más demandado Cada vez son más los que apuestan por este combustible para depósitos, calefacciones y demás. Especialmente cuando se trata de obras públicas. Un ejemplo es el módulo de madera del IES Antón Losada Diéguez, que utilizará una caldera de pellets para todo el edificio. Esta es la tendencia del momento, e incluso los centros de más edad, que utilizaban sistemas tradicionales como el gasoil, están cambiando sus instalaciones buscando un sistema más sostenible. Iván Picaño, de Irmáns Picaño, señala que tanto particulares como empresas y entidades públicas se interesan cada vez más por estes métodos de calefacción. “Yo llevo catorce años en esto y puedo decir con seguridad que la tendencia es siempre al alza, particularmente de un tiempo a esta parte, y en el sector estamos convencidos de que cada vez irá a más”. Las razones son claras: es más económico y sostenible, dos máximas sine qua nom que busca la clientela de hoy en día.

