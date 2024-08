Goza do Ulla programa dúas rutas en Agolada e Vila de Cruces

O programa Goza do Ulla propón dúas rutas en Deza. O domingo, 1 de setembro, ás 10.00 horas parte da Eira da Xoana un roteiro circular de dificultade media. As persoas interesadas deben anotarse no número de teléfono 986 78 8062 ou no correo electrónico agoladaculturaeturismo@gmail.com. O 14 de setembro a ruta será polo sendeiro de Portodemouros, nun percorrido de 12 quilómetros entre Arnego, Loño, Portodemouros e a Ponte de San Xusto. Sae un bus da Praza Juan Carlos I ás 9.00 horas. Hai que anotarse no 986 58 20 17 ou en noemi.lois@viladecruces.es.