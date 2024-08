“É falso o mito de que hai que ter certa flexibilidade para facer as posturas no ioga”

“Diálogos co Mosteiro: coñecendo Carboeiro a través do ioga” é o interesante evento, organizado por Amarelas SCG e guiado pola experta Paula Toimil Mato, ofrece unha oportunidade exclusiva para todos os públicos (maiores de 13 anos) de desconectar do ruído cotián e comezar setembro con boa enerxía nunha contorna de serenidade e espiritualidade como é a do cenobio sillledense de Carboeiro.

–Por que Carboeiro e non outro punto da comarca dezá?

–Antes de nada, eu traballei en Carboeiro hai cousa de 20 anos e foi o meu primeiro traballo de guía cunha bolsa da Deputación de Pontevedra para o Concello de Silleda. Con isto quero subliñar unha conexión persoal con ese lugar. Tamén teño que dicir que para min é un dos lugares máis especiais dende o punto de vista arquitectónico e tamén por ser un lugar que ten certa maxia e encanto. Entón, pois creo que esa busca da espiritualidade que tiñan os monxes benedictinos que vivían aí é tamén un pouco o que se busca no ioga. O fin último do ioga é a realización do ser, podemos dicir para achegarnos máis a nós mesmos. Digamos que en sánscrito denomínase samadhi, que sería un pouco a palabra. Entón, nese proceso de búsqueda en Carboeiro temos un entorno moi propicio para poder facelo.

–Onde se atopa o nexo de unión entre o cenobio cristián e a disciplina oriental do ioga?

–Gustaríame deixar claro que a actividade do domingo hai que entendela non só como ioga de postura, senón o ioga como filosofía abordando distintos aspectos da disciplina. O ioga como filosofía pois fala de diferentes premisas e por iso falamos dos oito pasos entre os que están a respiración, as posturas, pero tamén aparecen as normas de comportamento e a meditación. Entón, eu creo que hai diferentes puntos que conflúen aí pois nese espacio polo tema do silencia e da busca de algo máis, de es ir cara adentro e levar a atención cara o interior. Se nos centramos no ioga de posturas se cadra non ten moita conexión pero cando imos máis alá ao final hai ese punto en común desa autorealización e da búsqueda de atoparnos a nós mesmos e de levar a atención cara o noso interior e meditar. Eu penso que un pouco era o que tamén buscaban os monxes nun lugar como Carboeiro.

–Como van ser as “asanas” ou posturas no evento de Carboeiro?

–A idea tamén e conectar un pouco esas posturas co entorno porque moitas nos levan a formas de animais ou ás propias arquitecturas que fas co corpo porque ao final o corpo é unha arquitectura. Iso tamén nos vai conectar coa arquitectura do espazo. Vamos ver a postura da árbore porque aí hai un montón de árbores e tamén buscaremos conectar coa terra e elevar os brazos ao ceo mediante as posturas máis simbólicas.

–Supoño que neste tipo de actividades rinden máis en grupos reducidos, non sí?

–De feito, o interior do mosteiro non ten un aforo moi grande e a idea é que no evento participe un grupo reducido. Sí que é verdade que cun número determinado de persoas tamén creamos una enerxía que te move e te conecta co resto. Tamén vai haber canto de mantras no que é convinte ten un grupo xeitoso para ter eses cantos. Nesa parte do canto de mantras é certamente meditativa. Na cripta de Carboeiro hai unha soronidade moi boa para traballar ese canto de mantras. Ao final, como repites o mantra, entras case nun trance meditativo xerando sensacións diferentes e moi interesantes.

–Cal é o papel que xoga unha disciplina como o ioga nunha sociedade como a actual?

–O ioga é unha ferramenta moi válida. É terapéutico tanto a nivel físico como mental. Estamos recurrido moito ao ioga para poder, digamos despexar as fluctuacións da mente, o estrés e a presión que temos no día a día e ir cara adentro. Hai outras ferramentas que por suposto eu non digo que todo o mundo ten que facer ioga, pero é verdade que hai a moita xente que lle sirve e o feito de que chegase aquí e que podamos botar man del penso que é unha sorte. Compartir isto que agora está máis que probado neurolóxicamente que funciona tanto coa meditación como as posturas. Dende logo para min é unha verdadera marabilla.

–Hai algunha idade ideal para iniciarse no mundo do ioga?

–Non hai unha ideade en concreto e todo o mundo pode facer ioga en calquer momento da súa vida. É certo que é un camiño longo porque ao final a práctica de posturas é unha disciplina e canto máis practicas pois máis entras nese mundo. Eu sempre digo que estamos aí no camiño do ioga que é un camiño para toda a vida. Podes empezar en calquer momento e esta actividade está pensada tanto para xente que practica como para os non iniciados. A clase do domingo, entre as 11 e a unha de tarde será moi asequible para todo o mundo. Tamén hai o mito de que hai que ter flexibilidade pero para nada. As posturas pódense traballar para poder chegar a elas nese camiño.

–Existe aínda o prexuizo de que hai que estar en forma para poder face posturas de ioga?

–Nas redes sociais púxose moi de moda subir fotos das posturas cumbre e perfectamente executadas e como moi espectaculares que chaman moito á atención. Pero xa digo que dentro das posturas atopas algunhas moi sinxelas como é a da montaña e só con esa postura estás traballando a mente e o corpo, e non hai por qué chegar a esas posturas que ao mellor ti pola túa anatomía nunca vas chegar a poder facelas. Polo contrario, hai xente que ten outra anatomía e que o fai o primeiro día e non pasa nada. O importante sempre é o camiño, é como respiro na postura ou onde está a miña mente durante a postura que quero facer. Hai xente que pola súa boa complexión física o pode facer ben dende o primeiro día pero non por iso é mellor practicante de ioga.

