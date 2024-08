Cruces mostra música e baile tradicionais de Galicia e Bretaña

A Praza do Concello de Vila de Cruces acolle hoxe, ás 19.30 horas, a Mostra de Música e Baile Tradicionais de Galicia e Bretaña. O evento pertence á programación do Verán Cultural 2024 cruceño e contará coas agrupacións Bico da Balouta do concello veciño de Agolada e o Bagad de Treguier bretón. A entrada é de balde ata completar o aforo polo que se recomenda ir con tempo para poder ter unha localidade no recinto.