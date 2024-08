Acórdase a revisión do croquis da Comunidade de Montes de Limeres

O xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais publicou o acordo alcanzado na sesión de onte, con respecto á revisión do croquis e elaboración da cartografía actulizada dos montes veciñais, denominados como Monte Limeres I e II, no concello de Cerdedo- Cotobade. En dito acordo aprobouse a revisión do croquis segundo a proposta do Servicio de Montes e a planimetría elaborada por dito departamento.