Vestigios de la gloria maderera

La capital del mueble de Galicia. Esta frase se ha escuchado innumerables veces asociada al nombre de A Estrada. Las generaciones más jóvenes poco conocen de ese pasado de gloria del sector maderero en la zona y de él a penas quedan pequeños vestigios. Esqueletos de la abundancia económica, de un músculo que se fue atrofiando con los años hasta perderse completamente.

La fábrica de muebles Corral y Couto, escondida entre maleza. / N.C.

Basta agudizar la mirada para verlos. Edificios en ruinas en donde un día hubo prosperidad, empleo, relucientes suelos y escaparates brillantes donde se mostraban con orgullo los muebles fabricados en la localidad. De esos de madera maciza. De los que duran para toda la vida. Una verdad inneglable que nos lleva a la ironía de que finalmente, la creación sobrevive al creador.

El viejo aserradero de Guimarei, sin actividad.

Desde el primer eslabón de la cadena al último, por toda la localidad se esparcen los cadáveres de una industria de la que ya solo queda la fama empolvada. Aserraderos , naves que fueron fábricas, almacenes de venta e incluso pequeñas tiendas a pie de calle. Numerosos asociados al sector del mueble cuelgan ahora el cartel de “se alquila” o “se vende” mientras la maleza va cobrando espacio y engullendo a su paso. Alguno de los ejemplos más claros son la fábrica de Corral y Couto, Hermanos Valcárcel Rey, Muebles Goldar o el aserradero de Guimarei.

El bajo comercial de Muebles Goldar, ahora en alquiler.

Cabe preguntarse cuál es la causa de este declive. Tradicionalmente se asocia a las diferentes crisis económicas, siendo la más grave y la que arrojó mayores consecuencias la de 2008. Sin embargo, quizás la crisis del mueble y sector maderero local vaya más allá y tenga que ver con un cambio en el paradigma social a la hora de entender el consumo de estos vienes.

En el pasado, la gente prefería la calidad antes que la cantidad. Los muebles fabricados en A Estrada cumplían con creces con esa máxima. Su creación era un proceso entre artesanal e industrializado, se trataba de piezas muy trabajadas con materiales que prometían una larga duración y el estilo predominante en cada época. No obstante, las preferencias ahora han cambiado. Las personas se aburren antes de las cosas, por lo que la longevidad –y por tanto la calidad– no es la prestación predilecta. Es posible que por este motivo, la demanda de muebles tal y como se producían en el pasado haya bajado hasta el punto de no dar cabida al número de empresas, fábricas y comercios que antaño se nutrían del sector en A Estrada.

Este mismo viernes se presentaba el avance las obras del módulo de madera en el IES Antón Losada Diéguez, pensado para albergar los ciclos de Formación Profesional asociados a este material. Se busca así dar un nuevo impulso a esta industria en la zona. Devolver al concello su vieja fama, de la que coletea una Feira do Moble de Galicia y nombres como María Martínez. Sin embargo, habrá que esperar para averiguar si efectivamente, A Estrada vuelve a merecerse la etiqueta que abría este reportaje.

