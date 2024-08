Mallando bajo la lluvia

Un año más Doade se vistió de época para celebrar la Festa da Malla Tradicional, que cumplió sus bodas de plata. En los alrededores del Museo Etnográfico Casa do Patrón se dejaron las máquinas de lado y se volvió a mallar como se hacía antes de que llegaran los avances tecnológicos.

Este sábado el cielo amanecía encapotado y era muy probable que lloviera, como así terminó sucediendo, pero a pesar de que el clima no acompañó demasiado, la representación de la malla continuó como si nada pasara. De hecho, Manuel Blanco, el presidente del museo, reconoce que este tiempo, que no fue más que una pequeña tormenta pasajera, “hasta se agradeció. Trabajamos más cómodos con lluvia, porque nos refrescamos, que a 36 grados”. Y aunque en su origen la malla no se podía realizar con lluvia, a tratarse de una representación no hubo ningún tipo de problema.

Un grupo de jóvenes colaborando en la Malla, ayer. / Cedida

La jornada comenzó alrededor de las 11.00 horas con la apertura de la muestra de artesanía, maquinaria y pintura. Seguidamente se realizó la demostración de la malla tradicional, que incluyó el carrexo de mollos, y las cinco representaciones: á pedra, con males, manual, a motor y con tractor. Tres de ellas se reprodujeron bajo la lluvia, pero con alegría. Finalmente se cumplieron las peticiones que Manuel Blanco, Maximino Míguez y Avelino Jácome hicieron en la presentación del evento hace un par de semanas, en la que solicitaban la presencia de jóvenes y de niños a esta Festa de Interese Turístico de Galicia.

“Lo más importante de todo es que tengamos a mucha gente joven participando como ha ocurrido este año. Es un dato tremendamente positivo y que nos da mucha alegría”, cuenta Blanco. Pero además de jóvenes, entre los 50 participantes de la malla, también se encontraban el presidente de la Diputación, Luis López, y el alcalde de Lalín, José Crespo, que no dudaron en sumarse a esta representación de la malla y en mostrar su conocimiento sobre las labores de campo.

El alcalde de Lalín, José Crespo, y el presidente de la Diputación, Luis López, también se sumaron a la representación de la malla. / Cedida

Tras realizar la representación y entregar los premios a los mejores vestidos de época, los asistentes disfrutaron de la actuación de la charanga Os Ardores que amenizó la espera hasta la comida, que comenzó a las 14.00 horas con un pulpero bajo carpa, que congregó a más de 600 personas. “Fueron unas cifras muy superiores a las del año pasado”, revela Blanco.

La fiesta continuó por la tarde, a partir de las 16.30 horas, momento en el que dio comienzo el décimo Serán da Malla, en el que se realizaron siete actuaciones de grupos de la zona como: Amigos do acordeón de Terras de Celanova, pandereteiras A Xariza de Parada, Banda de Gaitas e Danza o Irixo, agrupación O Carballo da Manteiga, grupo de Gaitas Os Dezas de Moneixas, pandereteiras Ferreñas do Testeiro y el grupo de Gaitas Os Trasnos de Doade. Como cierre a esta gran jornada de colaboración y hermandad, se celebró un concierto de Os Melidaos, para conmemorar estas bodas de plata de la malla.