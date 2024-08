El futsal de A Estrada comienza a rodar la pelota

Se acaba el verano y la vida cotidiana vuelve poco a poco a sus cauces. Después de un merecido descanso, en Unión Deportiva Estrada ha llegado la hora de volver a hacer rodar la pelota. Concretamente, lo equipos de las categorías de Primera Senior y Primera Senior Femenino de Futgal han comenzado los entrenamientos en el pabellón Coto Ferreiro, calentando motores para el inicio de la temporada, que se espera para el 29 de septiembre.

Las jugadoras del Senior Femenino en su primer entrenamiento. | // CEDIDA

Esta semana que despedimos fue la del primer contacto con el balón después del parón estival. Algunos se encontraban más en forma que otros, pero lo que no faltaban eran ganas. Y más vale que las haya, porque las sesiones de entrenamiento hasta el próximo mes se repetirán tres veces a la semana: lunes, miércoles y jueves. No será has ta que se acerque el pistoletazo de salida para la temporada que estas jornadas de adiestramiento se reduzcan a los lunes y los viernes.

El esfuerzo inicial es necesario, hay que preparar el físico para dar una buena “performance” en los partidos de liga. Con todo, los equipos senior del futsal estradense tendrán ocasión de enfrentarse al contrincante en un contexto más relajado en los partidos amistosos de principios de septiembre, que empezarán a celebrarse a partir del día 11.

Ayer mismo, la directiva ya se encontraba realizando las fichas para los jugadores y jugadoras. Todavía queda mucho por desvelar, pero de momento ya se sabe que el las categorías senior y senior femenino cuentan este año con más inscritos que el anterior. En el primero, cuentan ya con trece jugadores, mientras que en el segundo son quince las deportistas que este año representarán a A Estrada en la Primera Senior de Futgal.

El club está contento con las cifras pero recuerda que el plazo de inscripción se mantiene abierto a lo largo de la temporada y que cualquiera que se anime es bienvenido a unirse. Algo que además, es bastante habitual que suceda, según explica el presidente de la UD Estrada, José Manuel Calviño: “Este año crecemos un poco, especialmente en el femenino, pero todavía está abierto el plazo para apuntarse y solemos recibir nuevas altas a lo largo de la temporada”.

En cuanto a los entrenadores, Calviño seguirá este año al frente del Senior Femenino, mientras que el masculino cuenta esta temporada con un adiestrador llegado de Padrón. Asimismo, cada equipo tiene asignada su propia delegada.

La categoría senior fue la primera en volver a la cancha, pero a medida que avancen la semanas, el UD Estrada irán incorporando al resto de grupos al calendario de entrenamiento. Por ahora no se sabe cuán será la totalidad de categorías con la que cuenten, pero de momento Calviño ya confirma cuatro más, de Cadete y Alevín mixtos. Además, a esta lista podría sumarse un grupo de Prebenjamin, pero todas estas informaciones serán confirmadas con la llegada del próximo mes de septiembre. Será entonces cuando se de a conocer también la nueva directiva, aunque el día para el anuncio no está fijado. “Este año tenemos tres cambios en la directiva, que anunciaremos el próximo mes y será entonces cuando hablemos de los grupos, entrenadores y demás”, cuenta Calviño.

El fútbol sala es un deporte en constante crecimiento, cada día con más adeptos y seguidores. Prueba de ello es el éxito que edición tras edición cosecha el UD Estrada en la organización de su torneo de verano. Este año, sin ir más lejos, la convocatoria consiguió reunir a un total de 81 equipos de 21 clubes de toda Galicia, que durante los días 15 y 16 de junio se dieron cita en la localidad estradense para disputar el primer puesto.