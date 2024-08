El gobierno mantendrá la zona azul en Areal al contar con el beneplácito de los comerciantes

El gobierno lalinense no dará marcha atrás en su decisión de implantar la zona azul en la calle Areal. No es que se esperase un cambio de postura, pero es que así fue refrendada ayer en pleno por el alcalde, José Crespo, aludiendo a la satisfacción generalizada de los comerciantes de esta avenida de entrada al núcleo urbano con este sistema de rotación de vehículos. Con todo, el mandatario recordó que además de varias reuniones con los vecinos para explicarles el proyecto de humanización de la vía, había dicho que la zona azul funcionaría en período de prueba durante un año.

Tampoco era previsible que el ejecutivo accediese a debatir en pleno una moción ciudadana propuesta por una vecina, avalada con unas 400 firmas, sobre la retirada de la zona azul. El BNG volvió a traer a la cámara municipal este asunto, que, en palabras de su portavoz, Francisco Vilariño, es posible porque esta propuesta de debate vecinal fue aprobada por el cuatripartito. No obstante, el portavoz del PP, Avelino Souto, recordó que el gobierno de coalición ni fue capaz de aprobar la normativa que regula este tipo de moción. Tanto BNG como PSOE y Compromiso reprocharon al gobierno su falta de espíritu democrático por no dar voz al pueblo que lo solicita. Rafael Cuíña (Compromiso) fue algo más ponderado y, aún reclamando que la moción vecinal debería ser atendida, aseguró que residentes en Areal le admitieron que no quisieron ir contra el gobierno a pesar de no ver con buenos ojos las restricciones de estacionamiento. Crespo aprovechó este punto para desvelar actos vandálicos mediante el vertido de un químico que los acaba secando. “Como los pillemos, les va a caer el pelo”, advirtió.

En un pleno sin la presencia de la edil popular Begoña Blanco y de la nacionalista Ariadna Fernández [su compañero Vilariño había pedido la suspensión del pleno y el gobierno explicó que la participación telemática de los ediles solo es posible si se encuentran en territorio nacional] el gobierno rechazó la propuesta de los socialistas de puesta en marcha de un sistema de transporte público que incluyese lanzaderas a puntos tractores como el polígono, Pazo de Liñares, Pozo do Boi o la Carballeira de Quiroga. En su réplica a la portavoz del PSOE, Alba Forno, el ejecutivo casi ridiculizó una medida que a su juicio no se sostiene porque es inviable económicamente y el mandatario recordó como hace tiempo propuso lanzaderas a los polígonos, descartadas por empresas del sector al prever una demanda claramente insuficiente.

Gestión deportiva

Por otro lado, Compromiso planteó una petición de comparecencia del edil de Deportes, Avelino Souto, por la demora en la puesta en marcha de la Comisión Municipal do Deporte. Su edil Miguel Medela argumentó que esta propuesta sería retirada si Souto ofrecía explicaciones. Sí alegó que se estaba estudiando el modelo administrativo, aunque aprovechó su turno para comparar la gestión de los gobiernos populares con el cuatripartito, cuestión que no gustó a Cuíña, quien le afeó las constantes referencias al ejecutivo que presidió y por tanto la petición de comparecencia se mantiene. “Estamos muy orgullosos de la gestión que hicimos y quizá sea oportuno pedir una comparecencia global sobre la situación del deporte”, anunció, al tiempo que Crespo defendió grandes inversiones en infraestructuras deportivas y aseguró que la Xunta asumirá la mitad del coste de las futuras pistas de atletismo.

Por último, la corporación aprobó una propuesta del gobierno relativa a la realización en el Parlamento de actos para divulgar la figura de José Rodríguez González y que los concellos gallegos valoren dedicarle un espacio público a ilustre científico lalinense. Compromiso propuso comenzar pidiendo a los ayuntamientos dezanos que reserven una calle o espacio público para el hijo ilustre de Lalín.

Aparcamientos para un CIS que tendrá TAC

Es extraño que la puesta en marcha del Centro Integral de Saúde (CIS) no aparezca en un debate plenario y ayer no fue una excepción. No se abordó su retraso o los servicios que prestará a los ciudadanos, sino, de nuevo, el escaso espacio que habrá para estacionamientos y fue mientras Alba Forno defendía la conveniencia de una red de transporte público. El alcalde insistió en que su equipo trabaja para hacerse con un terreno anexo a la parcela del complejo sanitario y ganar así espacio de aparcamiento, pues el centenar de plazas son insuficientes y por eso para el personal se propondrá un área cercana, dejando el aparcamiento solo para el público. “Cuando vimos el proyecto de la Xunta ya nos dimos cuenta de que había muy poco aparcamiento; el nuestro preveía 300 plazas, pero los autores del proyecto prefirieron ampliar las zonas verdes”. El mandatario aprovechó este instante para avanzar que el CIS contará con servicio de TAC.

Contratos de las Aldeas de Nadal

La oposición recriminó al gobierno su incapacidad gestora y puso como ejemplo que se trajesen a pleno facturas por casi 37.000 euros de las Aldeas de Nadal. El más incisivo en este asunto fue Vilariño, quien deslizó que detrás de esta operación se escondía una fracturación de contratos, algo a todas luces ilegal Tanto Alba Forno como Teresa Varela (Compromiso) indicaron que son gastos previsibles que se ejecutaron sin dotación presupuestaria o ahora, como acontece otras veces, las empresas tardan meses en cobrar.

Suscríbete para seguir leyendo