Tic, tac... las obras del módulo de madera del IES Antón Losada Diéguez de A Estrada van a contrarreloj para conseguir llegar a la fecha de inicio de curso –el 11 de septiembre– con todo acabado. Más de una treintena de profesionales de seis oficios diferentes trabajan a plena capacidad estos días en la zona. Hay motivos para ser optimistas, pues según el equipo a cargo del proyecto, la construcción está completada en un 75% y actualmente solo quedaría instalar las cristaleras y dar algún que otro remate, como las ramblas de acceso para personas con movilidad reducida.

Educación asegura que el módulo de madera del Losada estará listo para el inicio del curso

Esta actuación contaba con un presupuesto de 2.976.263,35 euros, financiados por la Xunta de Galicia a través del plan Nova Arquitectura Pedagóxica, en el que se encuadran obras en un total de 43 centros educativos y que está dotado de 68 millones de euros.

En el caso del instituto estradense, se creó un nuevo módulo de unos 1.300 metros cuadrados acoger los ciclos de madera que hasta ahora se impartían en la Fundación de Feiras e Congresos. De modo que los estudiantes de estos itinerarios de Formación Profesional podrán ahora contar con un espacio ajustado a sus necesidades.

Ayer, el Conselleiro de Educación, Román Rodríguez, acudió a las instalaciones del Losada Diéguez para supervisar los trabajos y recordó el compromiso de la administración autonómica con la Formación Profesional, un sector por el que abogó durante su visita. Asimismo, Rodríguez también afirmó que el módulo estará listo para el comienzo del año lectivo: “Quedarán algunos flecos, pero los estudiantes que están ahora en la Fundación podrán empezar las clases en el nuevo módulo”.

Además, del Conselleiro de Educación, en la visita a las instalaciones también estuvo presente el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao. Este recalcó en su intervención la importancia del sector de la madera en la economía local y la necesidad de invertir en crear personal cualificado para que este siga creciendo: “Ahora tenemos las herramientas, lo único que necesitamos son alumnos que vengan a formarse, para que A Estrada sea el centro del sector maderero no solo en lo que respecta a industria, sino también a formación”.

Un proyecto con diseño y materiales punteros

El edificio construido para acoger los itinerarios de FP de madera del Antón Losada consta de dos niveles, con accesos desde el exterior a ambos. En el piso superior la estancia es diáfana, con una gran cristalera orientada al norte para recibir la luz natural perfecta para trabajar. Las ventanas son de triple vidrio, con alta eficiencia energética y control térmico, de modo que incluso si da el sol todo el día, no se creará efecto invernadero. Las paredes, como no podía ser de otro modo, son de madera de pino y los remates de castaño laminado. Todo de producción local. La planta inferior consta de tres estancias reservadas para aulas teóricas y un “forum” en el que realizar charlas o conferencias de mayor aforo. No obstante, siguiendo la búsqueda de apertura y flexibilidad en los espacios, todas ellas contarán con paredes móviles que podrán eliminarse en caso necesario, sea para ampliar o para reducir el tamaño de las clases. En cuanto a la estructura y la fachada, ambas cumplen con el mismo leitmotiv del resto del edificio: la madera. Concretamente, se empleó CLT, un material innovador que todavía está empezando ahora a despuntar en Galicia. Es precisamente por este motivo que las obras se retrasaron levemente, al tener que esperar a recibir las planchas que luego constituirían la estructura. El objetivo del equipo a cargo del proyecto era demostrar la funcionalidad y el potencial de la madera como material de construcción, el cual parecen haber cumplido. Por otra parte, también se prestó atención a la sostenibilidad, con la incorporación de un sistema de calefacción por pellets, cuyo serrín será transformado en briquetas para chimeneas.