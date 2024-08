A Bandeira se queda sin atracciones en la Festa da Empanada

Cada año con motivo de la Festa da Empanada de A Bandeira era habitual ver un amplio espacio reservado para la ubicación de las atracciones, pues bien, este año, los que acudan a la festividad no disfrutarán de estas atracciones ya que la entidad organizadora de la celebración y los dueños de los puestos no han llegado a un acuerdo económico.

Así lo explicaba el presidente de la Asociación de Amigos da Empanada, Andrés Seoane, “no se llegó a un acuerdo. A ellos no les compensaba el precio y nosotros no podíamos bajarlo más”. Y es que este año desde la organización le pedían a las atracciones que se dividieran los costes del montaje, ya que el año pasado para ellos supuso una pérdida económica que no podían continuar permitiendo. “Lo que pedíamos era que las atracciones más grandes tenían que traer su propio generador”, cuenta Seoane.

La zona reservada para las atracciones. / | // BERNABÉ/ JAVIER LALIN

Según explica el coordinador de la festividad la predisposición de los dueños de los puestos ya no era muy buena porque no les había gustado el nuevo espacio que se les había asignado. “Este año partíamos con una complicación que era que el lugar habitual donde se instalaban las atracciones, que es la plaza, está en obras. Hubo que trasladar todo hacia la Carballeira y eso no gustó mucho, así que ya partíamos con ello en desventaja”, explica el presidente de la asociación a cargo de la fiesta.

Seoane también explica que los propietarios querían que se mantuvieran los mismos precios que en la anterior edición o que incluso se los bajaran, lo que era inviable. Aun así, varias de las atracciones estaban dispuestas a acudir a la fiesta y aceptaban los cambios sin problemas, pero finalmente optaron por tomar una decisión conjunta de no acudir a A Bandeira.

Una de las actuaciones del Bandeirock del jueves. / | // BERNABÉ/JAVIER LALÍN

Aun sin atracciones, las celebraciones continuaron ayer para los niños que disfrutaron de una jornada de juegos tradicionales, bailaron con la disco móvil infantil y compitieron en el XII Campionato de Tiro á Corda. Además, por la noche, tuvo lugar el Esmorgafolk, dentro del Empanada Fest. Hoy es el día grande con la comida y ceña de peñas, además de la subasta y del pregón a cargo de Fernando Romay.

Suscríbete para seguir leyendo