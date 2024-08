La oposición de A Estrada coincide: la subida del IBI no supondrá una mejora de servicios

La subida del 25% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) anunciada por el gobierno de A Estrada en octubre del año pasado ya es una realidad. Los primeros recibos ya fueron emitidos y es ahora cuando los vecinos pueden comprobar cómo les afecta realmente este incremento en el tipo impositivo. Por ello, la polémica sobre esta decisión ha vuelto a centrar el debate político local, en el que los partidos de la oposición mantienen una postura de rechazo que ya mostraban en el pleno del pasado otoño, cuando votaron en contra de este cambio.

Desde el PSOE, Luis López afirma: “Creemos que es una subida totalmente injustificada que no mejora en nada los servicios públicos”. “Llama la atención que al alcalde, Gonzalo Louzao, le parezca estupendo subir los recibos del IBI pero que no hiciera nada para contener los gastos ni prestar en buenas condiciones los servicios más básicos como la basura, el agua, las vías municipales o las políticas sociales” añade el socialista, que considera que la política económica del Concello está equivocada y que “solo saben resolver los problemas cobrándoles a los vecinos”, pero que no aplican medidas de ahorro, por lo que la deuda continúa subiendo pese a estos esfuerzos.

Por su parte, el portavoz del BNG, Xoán Reices, asegura que las subidas de este tipo se deben a la “mala gestión” y recuerda que a estos incrementos hay que sumarle la creciente deuda de la administración municipal, lo que finalmente resultará en que “los vecinos paguen los platos rotos”. Recuerda, además, que esta medida “ya estaba prevista” antes de las elecciones y que “se ocultó” para no interferir en el discurso del gobierno local de que “todo está bien”. Un discurso que Reices considera falso y que sostiene: “Nos siguen repitiendo, mientras no paran de tomar medidas de urgencia ante su incapacidad para equilibrar gastos e ingresos”.

Finalmente, la número uno de Móvete, Mar Blanco, también se pronunció acerca de este tema: “Para Móvete el hecho de que el gobierno local subiese el IBI en un momento de subidas generalizadas de los precios es una muestra más de la falta de sensibilidad con la vida de las personas”. “El Concello no puede cargar a cuestas de los vecinos su mala gestión económica, si se necesitan más recursos hay que aprender a gestionarlos y no despilfarrarlos en cuestiones que no aportan nada” dice Blanco, que lamenta que este encarecimiento del IBI “no va a suponer una mejora en los servicios”.