Odila baja la persiana de su mercería tras 70 años

Si alguien piensa en una mercería en Lalín, seguramente el primer sitio que le venga a la cabeza sea Paquetería Mario, o lo que es lo mismo, ‘la de Odila’. Lleva abierta desde 1953, más de 70 años, todo un récord que toca su fin con el traspaso del negocio. Esta semana la familia de Odila, la mujer de eterna sonrisa que todos los lalinenses conocen por su afabilidad, decidió colgar el cartel anunciando que “con lágrimas en los ojos, pero con la ilusión de darle continuidad al proyecto que comenzó nuestra abuela hace 70 anos, anunciamos el traspaso del comercio. Con 90 años le llegó la hora de jubilarse, y bien lo merece. Desde aquí agradecer a todos los clientes que os acercastéis durante tantísimos años. Nos vemos en la plaza”.

La decisión la tomaron porque, tal y como cuenta la nieta de Odila, Manuela, “al final los nietos, tenemos cada uno nuestra carrera, y no es posible que estemos uno de nosotros al frente del negocio, pero nos gustaría mucho que alguien lo pudiera coger y así nosotros estaríamos cerca”. Su idea es que el establecimiento mantenga su esencia y que continue siendo una mercería. “Nos gustaría que no cerrase por la importancia que tiene el comercio y de que no cierren tampoco este tipo de establecimientos locales, como son las mercerías, que son un lugar de encuentro y de familiaridad, como así lo fue para nuestra abuela”, sigue contando la nieta de la dueña.

Odila, natural de la aldea de A Carballeda, en la parroquia de A Veiga, se vino para Lalín con 14 años para hacerse costurera en el taller de su tío. Con 19 años puso en marcha su propio negocio en la calle Principal, que más tarde se trasladaría a las Galerías Pelayo. “Quería hacer un comercio más grande, compró el local de al lado y ahí fue donde estuvo todos estos años la Paquetería Mario”, cuenta Manuela.

El nombre de Mario viene de su marido, que estuvo al frente de la tienda, y que siempre contó con la ayuda de Odila. Fue en 1995 cuando se tuvo que encargar de la mercería, tras el fallecimiento de su esposo y tras el mostrador estuvo hasta este mismo verano, cuando con 90 años se jubiló.

Fue ahí cuando los nietos se hicieron cargo, abriendo una cuenta en Instagram. “Yo vivo en Barcelona, y este verano estuve en Lalín y pensé que podíamos hacer, un poco con la intención también de pasar el tiempo y de divertirnos entre las primas”, explica Manuela. Así fue como surgió la idea de aparecer en redes, con la intención de darle un poco de vida al comercio y de poner en valor los negocios locales. “Es algo que se está perdiendo por diversos motivos, como los cambios de vida, porque la gente se hace mayor, porque no hay ayudas, por ese tipo de cosas”, afirma la joven.

Por ello, durante el verano estuvieron recuperando piezas, artículos y cosas que estaban por el establecimiento y que les parecían bonitas y las publicaron en redes, para que todo el mundo pudiera disfrutarlas también. Es una idea que no saben si continuarán durante mucho más tiempo porque todo dependerá de lo que ocurra con el negocio en las próximas semanas.

Aunque como se decía al principio a toda la familia le gustaría que el negocio continuase siendo una mercería, no descartan nuevas ideas ya que están abiertos a cualquier propuesta, pero “no nos gustaría que montasen una cosa completamente ajena a lo que nosotros defendemos”, dice Manuela. Y es que al final este espacio para ellos era y quieren que siga siendo el lugar donde “quedábamos con los amigos, donde hicimos muchas amistades. Fue un sitio en el que estar, donde quedábamos cuando estábamos por Lalín. Íbamos para el comercio, para estar con nuestra abuela y con la familia”, concluye la joven.

Lalinense do Ano y Maruja Gutiérrez

Tras más de 70 años de incansable trabajo, no hay duda de que Odila es una vecina muy querida por todos los que en algún momento han tratado con ella a lo largo de este periodo. Tal vez sea por esta buena relación y cercanía por la que el año recibió la condecoración de Lalinense do Ano. Las razones fueron “por su cercanía con la gente y por los 70 años al frente de su negocio de paquetería que la convirtieron en un personaje del pueblo a nivel social”. Odila confesaba estar “muy contenta por el premio”, y no dudó en agradecer a todo el mundo. No es el único reconocimiento que esta emprendedora ha cosechado durante su larga trayectoria profesional. En 2014 recibió el premio Maruja Gutiérrez.

Odila baja la persiana de su mercería tras 70 años

El reconocimiento precisamente fue por todos los años que ha dedicado a su trabajo, y la propia Odila, hace una década contaba, tras conocer el fallo del jurado que “que “me siento como una niña de 18 años, aunque cumpla los 80 el mes de julio”. A pesar de que ahora ya está jubilada, a sus 90 años, y que ya se merece este descanso, sin duda en su mercería de Lalín deja el recuerdo de un trato cordial y afable que siempre la ha caracterizado con su extensa clientela y su incansable fuerza para trabajar, ya que hace diez años reconocía que no pensaba abandonar su mercería mientras la salud se lo permitiese.

