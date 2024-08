Ti ao París, eu ao Victoria

Pasado o día, pasada a romaría. Porén, en tan só acaba de comezar.

Onte celebrouse a xa máis que tradicional Festa da Pita e do Porquiño. Unha data na que non só se permite a segregación por xénero, senón que é un requisito indispensable. As mulleres e os homes sepáranse para xantar, como se leva facendo todos os xoves antes das festas na honra á Virxe das Dores dende hai nada máis e nada menos que 49 anos. Se ben ata fai nove, cando se inaugurou a primeira Festa da Pita, a separación dábase porque os homes desfrutaban da Festa do Porquiño e as mulleres quedaban na casa.

Agora a troula é para todos e todas por igual, e malia levar menos edicións, a convocatoria feminina non ten nada que envidiarlle á masculina. Polo menos, no que a cifras se refire. Cada unha das comidas contou cuns 50 inscritos. Elas ían ao París, eles ao Victoria.

O punto de encontro era a Praza da Igrexa, en torno ás 14.30 horas, xa que para ás 15.00 había que estar sentado e listo para xantar.

A tradición dita que cada ano se outorgue un agasallo aos presentes, que deben lucir durante a velada a modo de uniforme. Non en tanto, nesta ocasión só os varóns a seguiron, e o complemento escollido foi unha boina.

Despois de comer, e como non pode ser doutro xeito, de pasar unha extensa e distendida sobremesa, pitas e porquiños volveron a xuntarse para desfrutar da música e do baile. Así, comezaban a quentar motores para os catro próximos días, nos que se levarán a cabo os festexos na honra á patroa, a Virxe das Dores. Iso si, sen deixar de lado esa competitividade sana que fai deste día un dos máis agardados no calendario deste concello de Terra de Montes. Para medir as forzas e a maña, realizáronse varios xogos, que axudaron a amenizar o resto do encontro partindo sempre dunha rivalidade inocente.

O día fai pasando e así, unha nova edición desta Festa da Pita e o Porquiño ía chegando ao seu fin. Con todo, non podían despedirse sen escoller á comisión que organizará a reunión do ano que vén.