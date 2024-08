El Absolute extiende sus rutas en Kayak a Vedra y Touro tras el éxito en A Praíña

Puede parecer que la actividad en los gimnasios al llegar el verano desaparece, pero nada más lejos de la realidad. En el estradense Absolute –que abrirá de nuevo sus puertas el 2 de septiembre, tras esta quincena de descanso– la actividad no cesa. “En junio seguimos a tope, pero con otro tipo de usuarios, viene más gente de fuera. Algunos que se apuntan para no perder su rutina”, cuenta Sofía. Más allá de las actividades deportivas normales que hay en cualquier gimnasio, en el de Sofía se imparten clases adaptadas a todas las edades y condiciones. “Somos un espacio integrador y tenemos clases adaptadas para todos. Por ejemplo, para ‘la edad de oro’ que no fallan. También ofrecemos clases virtuales dentro de las instalaciones, que te permiten asistir a alguna que te interese y hayas perdido, o clases adaptadas. Por ejemplo de pilates, que hay general o más adaptado.