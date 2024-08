A troula en Forcarei ármase dende o curral

Non hai nada como xuntarse. Calquera escusa é boa para pasar tempo cos veciños, cos amigos e coa familia. En Forcarei os catro días que duran as festas en honra á Virxe das Dores non eran suficientes, que dende hai corenta e nove anos arrancan os festexos patronais cunha comida popular na que a idade non importa, pero si o xénero.

A Festa do Porquiño comezou hai pouco menos de medio século. Cada xoves antes das festas, os homes xuntábanse para un xantar de fraternidade. Case toda a o poboación masculina de Forcarei ¬termo municipal¬ acudía á cita. E mentres, as mulleres quedaban agardando por eles. Non foi ata fai nove anos que un grupo de veciñas decidiu que xa ía sendo hora de ter a súa propia celebración, nacendo así a Festa da Pita. O motivo do nome foi precisamente o que houbo de menú nesta primeira edición: galiñas de Mos. Nese encontro a penas se contaba cunha decena de asistentes, porén a iniciativa foi collendo forza e a día de hoxe hai tantas anotadas como na súa homóloga do Porquiño.

Sexa unha ou outra, ambas se celebran hoxe. A do Porquiño, no Restaurante Victoria, e a da Pita, no París. Homes e mulleres sepáranse á hora do xantar, que nesta ocasión está prevista para as 14.30 horas, pero volven a xuntarse pola tarde para desfrutar da música e do baile.

Ambas convocatorias contan con preto de cincuenta persoas anotadas en cada unha delas. O período para inscribirse xa venceu hai uns días, polo que aqueles que quedaran fóra deberán agardar ata a próxima edición.

Cada ano, pitas e porquiño escollen unha temática e a organización do evento ofrece unha serie de accesorios para que a indumentaria sexa homoxénea e acorde ao leimotiv da edición. Ademais, hai xogos e outras actividades complementarias co único fin de que os asistentes pasen un bo momento en comunidade.

A idade da igual, os máis pequenos e os máis veteranos danse cita cada ano nesta vila de Terra de Montes para celebrarse os uns aos outros. É un xeito de compartir e fortalecer os lazos da veciñanza, e dada a popularidade da que goza o encontro ¬con cada vez máis adeptos¬ agárdase que a festa continúe por moitos anos máis.

En canto á organización, cada ano sométese a sorteo, e son os responsables de levar adiante a presente edición os que escollen as papeletas que saen seleccionadas para tomar o relevo.

O prezo desta xuntanza é de 40 euros por persoa. Con estes cartos a comisión organizativa non só financia o xantar, senón tamén o resto de actividades complementarias, como os agasallos a modo de uniforme que se entregan aos presentes, así como a sesión de barra libre de despois ou a actuación da charanga que se encargará de amenizar o resto da xornada. Una vez todos xuntos, a comunidade forcaricense só ten unha cousa en mente: pasalo ben. Porén, isto non fai que iniciativas deste tipo, que unen á veciñanza máis alá de idades, xéneros ou outras inclinacións, sexa dignas de admiración.