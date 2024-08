Alertan de estafas en Lalín mediante llamadas a los usuarios del bono social eléctrico

Vecinos de Lalín denuncian el intento de estafa por parte de supuestos comerciales de empresas energéticas a usuarios del bono social eléctrico para ofrecerle ventajas en sus contratos. El modus operandi de estos falsos agentes consiste en una llamada telefónica al número de teléfono (en muchos casos fijo) que figura en el contrato, indicándole a la víctima todos su datos personales y las condiciones del contrato para tratar de probar que son comerciales de la compañía. A continuación le proponen unas supuestas mejoras económicas en la relación contractual.

Algunas de estas personas, normalmente de edad avanzada o que viven solas, contactaron con familiares para explicarle que habían autorizado una modificación en las condiciones del bono social. Fue entonces cuando los familiares, en algún caso, se percataron por ejemplo de que el contrato no expiraba hasta dentro de un par de años, cuando el falso comercial aseguró a las víctimas por teléfono que ya había rematado y procedía su renovación. Poco después se acercaron hasta las oficinas que la empresa Naturgy tiene en la cabecera comarcal dezana para explicarle su caso, donde recibieron las instrucciones precisas. No obstante, desde la compañía no se tenía constancia de estas incidencias.

Desde Portugal

Uno de los casos más singulares afectó a una mujer que se vio obligada a regresar de Portugal para a resolver un alta que había dado mediante un consentimiento telefónico por error. Al parecer, esta persona solamente había autorizado la recepción de información sobre las ofertas para este servicio, no que le cambiasen de operador. No obstante, el operador que contactó con ella y con otras personas aprovechan para recoger los datos relativos al bono social cada beneficiario para hacer un cambio de operador no autorizado. Como indicamos, los casos que trascendieron corresponden a comunicaciones con clientes que facilitaron en su momento teléfonos fijos de contacto.

Unidad de control y prevención del fraude

Naturgy asegura que cumple “rigurosamente con todas las políticas de protección de datos y, en ningún caso, se contempla la cesión de los datos personales a terceros ni la comercialización de los mismos con fines económicos”. Tras tener conocimiento de un supuesto caso de fraude realizado en su nombre, procede a comunicar el caso a las autoridades competentes para su investigación. “En la mayor parte de las ocasiones, las empresas que comenten el supuesto fraude aseguran falsamente poseer los datos contractuales de los clientes con el objetivo de obtener confianza y conseguir materializar la acción de venta”, concreta. La compañía garantiza que realiza un seguimiento y control exhaustivo de las prácticas comerciales de sus canales colaboradores que incluyen, entre otras, la medición y monitorización de la calidad de los canales y agentes involucrados; la realización de auditorías sobre las llamadas de contratación, bloqueando las que no cumplen los estándares de calidad; la gestión con un equipo dedicado de las llamadas de clientes que manifiestan haber recibido una llamada sospechosa, de Naturgy u otro agente competidor; y la aplicación de medidas sancionadoras y penalizaciones cuando se confirman. Además, cuenta con una unidad de Control, Prevención y Gestión del Fraude dedicada a identificar factores de riesgo que ayuden a prevenir las actuaciones fraudulentas y establecer medidas.

