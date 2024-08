La balanza demográfica se inclina: las comarcas registran el segundo peor dato en una década

No existe una receta mágica para favorecer la natalidad o al menos las medidas impulsadas desde las administraciones públicas parece que no surten efecto. Que cada vez nacen menos niños es una evidencia y este fenómeno es común no solo en los territorios más despoblados sino en los ayuntamientos gallegos de mayor entidad. Las comarcas –muchos concellos cuentan con planes de fomento de la natalidad y el empadronamiento– se enfrentan a un problema que va más allá de unos movimientos migratorios que son los que están ejerciendo como salvavidas a los padrones municipales.

La clave está en la balanza que muestran los saldos vegetativos en los distintos ayuntamientos de Deza y Tabeirós-Montes. Los fallecimientos anuales duplican o triplican a los nacimientos y, por encima, la natalidad sigue sin remontar. Es más, con los datos en la mano correspondientes al año pasado, los 359 bebés nacidos en alguno de los nueve ayuntamientos de las comarcas suponen el segundo peor balance de la última década, solo con 2022 como la anualidad con menos nacimientos, al contabilizarse un total de 350. Estos números quedan muy lejos de los más de 400 nacimientos anuales que hubo entre 2013 y 2017, marcándose el récord de estos dos lustros en 2015, cuando en los padrones municipales fueron anotados 483 bebés. Desde entonces la natalidad fue cayendo desde los 397 niños, en 2019,a 391 al año siguiente y 370 en 2021.

En lo que respecta a las defunciones la media anual se sitúa en torno a un millar, con 990 durante el pasado curso, frente a las 1.049 del anterior. En consecuencia, el último saldo vegetativo fue negativo en 631 personas.

El balance de nacimientos y decesos por ayuntamientos indica que en Lalín hubo el curso anterior 111 nacimientos y 243 fallecimientos, mientras que en A Estrada fueron 95 y 275, respectivamente. En Silleda se inscribieron 55 bebés y 120 personas se borraron del censo por haber fallecido, balance que en Vila de Cruces se situó en 33 y 95. En Rodeiro nacieron 11 niños y murieron 39 vecinos, por 17 y 45 en Agolada. En Dozón hubo 24 decesos y solo 4 nacimientos. Mientras tanto, en el término municipal de Forcarei se contabilizaron un total de 7 nacimientos y los decesos ascendieron a 68. Por último, en Cerdedo-Cotobade se anotaron en su padrón 26 bebés, dato también muy inferior a los 81 óbitos registrados ese año.

Si comparamos la natalidad del pasado ejercicio con la del anterior, son tres ayuntamientos los que mejoran sus registros: Silleda, Vila de Cruces, Agolada y Dozón. En Lalín nacieron tres niños menos y 17 menos en A Estrada. Ni las dos localidades más pobladas de las comarcas fueron capaces de remontar unos números ya de por sí preocupantes.

Cumplir años siempre resulta una satisfacción y llegar a los 101 es una experiencia que pocos tienen la oportunidad de conocer. Silleda puede presumir de contar un año más con una vecina centenaria, que ya rebasó el siglo de vida. Dolores Amparo González López, residente en la parroquia silledense de Vilar, viene de celebrar su 101 aniversario. Esta mañana a alcaldesa, Paula Fernández Pena y la concejala de Cultura, Mónica González, visitaron a Amparo en la casa del lugar de Cabodevila, donde reside que su nieta, María José y con Toño, el marido de esta, desde hace ya 23 años.

La silledense Amparo González sopla 101 velas

Allí se trasladó al quedar viuva desde su parroquia natal de Ponte. Amparo, orgullosa tatarabuela desde hace seis meses, con el nacimiento de Erik, hijo de su bisnieta Laura, disfruta de una salud y lucidez envidiable. Es totalmente autónoma y destaca por su hermosa sonrisa. Le gusta entretenerse con tareas como desgranar guisantes o atar cebollas, además de ver la televisión por las mañanas. Paula Fernández Pena, que la agasajó en nombre de los ciudadanos de Trasdeza con un ramo de flores, departió con ella sobre el día a día y dura vida que llevó con el trabajo en el campo. Amparo, como es conocida, se sumaba el pasado año al club de personas centenarias del municipio.

