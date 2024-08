De Menorca a A Bandeira: dos días de odisea

Imaginen que están de camino al aeropuerto de Menorca, después de haber pasado unos días realizando una actuación de baile, y que van con tiempo de sobra porque su vuelo sale a las 20.45 horas y se ponen en marcha a las 16.00 horas. Deberían haber cogido el vuelo sin problemas, pero para los 26 pasajeros que forman parte de la Asociación Cultural Xirandola, entre los que había 15 menores, la historia terminó de manera muy distinta.

Es verdad que salieron cuatro horas antes hacia el aeropuerto, pero es que el sábado 16, la isla se encontraba en alerta roja debido a las severas condiciones meteorológicas, que causaron un caos en el transporte. “Contratamos un transporte privado porque el transporte público estaba cancelado”, cuenta Alberto López, miembro de la asociación.

Por suerte, en medio del atasco comprobaron que el vuelo se atrasaba hasta las 22.20 horas, lo que les da un poco más de margen para llegar. “Hablamos con control, diciéndole que éramos un grupo de 26 personas, que necesitábamos llegar a la puerta de embarque porque el avión salía a las 22.20 horas. Habilitaron una zona de control solamente para nosotros, por lo que lo pasamos rápido”, dice López.

Ya con el control hecho, se disponen a ir rápidamente a la puerta de embarque y se encuentra con que esta había cerrado. “Justo cuando llegamos allí, cerraron las puertas. Les comentamos el caso, hablamos con la supervisora de Ryanair y dijo que no se iban a volver a abrir las puertas”, narra este miembro de la asociación.

El vuelo había salido quince minutos antes de lo previsto, y ya no tuvieron forma de subirse en él. Además, todos estos cambios en los horarios no les fueron comunicados en ningún momento, sino que estos 26 pasajeros los iban comprobando a través de la aplicación de la aerolínea.

Jóvenes descansan en el suelo del aeropuerto. / | // CEDIDA

Una vez en tierra, se pusieron a buscar formas de poder volver a A Bandeira, sobre todo porque había menores que necesitaban medicación y que se habían llevado la cantidad justa que necesitaban para esos días. Y también porque la aerolínea no les daba ninguna solución. “Nos dijeron que habíamos llegado tarde y que por lo tanto no era responsabilidad de ellos”, narra López.

Lo más lógico es buscar otros vuelos, pero el problema estaba en que “los vuelos no podíamos cogerlos porque no teníamos pasaporte y todos hacían escala en Londres, con lo cual no podíamos viajar así”. Había que buscar otra opción, y ahí empezó la odisea.

Teniendo en cuenta las horas que eran, intentaron reservar en algún lugar para poder dormir, pero les fue imposible. No quedaban huecos libres. Así que les tocó hacer noche en el aeropuerto, y tuvieron suerte porque el lugar cierra por las noches, pero al ver que ya se encontraban allí les dejaron quedarse en la planta baja.

De ahí consiguieron “salir a las 11.00 horas en un ferry con destino a Barcelona, un trayecto que duró ocho horas. Una vez que llegamos a la ciudad condal teníamos contratado un autobús que nos llevó desde el puerto hasta la estación de tren, cogimos un AVE a Madrid, y allí ya teníamos un autobús que nos traía a A Bandeira”, explica López. En resumen, un viaje de dos horas que terminaron convirtiéndose en dos días y costándoles un 450% más de lo previsto, y que ninguno de ellos olvidará jamás. Desde la Asociación están estudiando la posibilidad de emprender medidas legales contra la aerolínea, además de formalizar las reclamaciones de forma individual.