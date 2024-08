La feria de la parroquia 49

A finales de 2015 el gobierno lalinense tomaba una decisión no exenta de polémica: las históricas ferias quincenales del 3 y del 18 no se atrasarían o adelantarían un día si caían en domingo. Con el tiempo, y a pesar de que el comercio tradicional no abre sus puertas, esta medida fue asumida por los ciudadanos y también por la hostelería. La coincidencia en jornada dominical de la feria y la presencia de decenas de emigrantes que aprovechan los últimos días de vacaciones para estar con familiares y amigos hacían presagiar que la jornada sería multitudinaria y además el buen tiempo ejerció de aliado.

Dos mujeres miran vestidos en un puesto. / | // BERNABÉ/LUCÍA ABELEDO

En el Campo da Feira Vello ya no se ven tratantes de ganado ni puestos bajo unos antiguos pendellos de escaso valor patrimonial y solo los puestos de pulpo nos recuerdan aquellas ferias que comenzaban con las primeras luces del día y se prolongaban hasta la noche, con sesiones de cine vespertinas. Ahora, como acontece en el resto de los concellos con tradición ferial, estas citas semejan unos zocos en los que se puede comprar casi de todo. Productos de temporada, cárnicos, verduras, ropa y calzado, complementos, juguetes o las camisetas de los futbolistas estelares del momento tienen cabida en una feria que ayer abarrotó las calles de la cabecera comarcal dezana.

Aspecto que presentaba ayer el acceso al Campo da Feira Vello. | // BERNABÉ / LUCÍA ABELEDO

Los restaurantes de la localidad y los bares de la calle Rosalía de Castro atienden una ingente demanda de comensales que décadas atrás aprovechaban los días 3 y 18 para comer en los bajos habilitados como casas de comidas en el entorno de la Praza de Abastos. Entre vinos, cervezas y refrescos las mesas de estos locales dejaban espacio para los platos de madera llenos de uno de los protagonistas de toda feria que se precie: el pulpo. Algunos negocios se quedaron sin pan y los pulpeiros despacharon este cefalópodo hasta más tarde de lo habitual.

El pulpo, imprescindible en las ferias gallegas. / | // BERNABÉ/L.A

En la calle se percibían más acentos que los de costumbre, con decenas de familias de emigrantes que querían mostrar a sus descendientes lo que significa una feria de su tierra natal. Si habitualmente el perfil de estos retornados temporales es el de una persona de cierta edad, este verano se percibe una mayor afluencia de descendientes de estos emigrantes que no solían acompañar a sus padres o abuelos a Lalín para pasar las vacaciones. Si Galicia tiene una quinta provincia, Lalín cuenta con una parroquia a mayores de sus 48 oficiales.

Gente en un puesto de calzado. / | // BERNABÉ / LUCÍA ABELEDO

Además, la Xunta instaló un puesto de degustación gratuita de su campaña #galiciasabeamar. Su foodtruck fue otro de los atractivos de esta jornada.

