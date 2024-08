Soutolongo debuxado por Vidal Rey /

Cando os membros do Seminario de Estudos Galegos visitaron a comarca de Deza o longo de varias campañas (desde 1928 ata 1935), seguindo o programa de investigación dos diferentes campos de estudo: Xeografía, Arqueoloxía, Historia, Etnografía, Folclore... levaron a cabo un estudo exhaustivo da etnografía de moitas parroquias, deixando recollidos os lugares, as casas que había en cada lugar e o tipo de casas, reflectindo con detalle mediante debuxos, os diferentes elementos da estrutura exterior e interior das mesmas. Para a realización deste estudo tiñan un cuestionario onde anotaban os lugares de cada parroquia, debuxando un esbozo ou plano do lugar, marcando as casas, hórreos, palleiras e cruceiros. En cada parroquia que visitaron fixeron a descrición e inventario de nunha ou dúas casas, as máis diferentes, normalmente si había de planta baixa e de piso ou solo de unha planta, describían unha de cada.

Neste ocasión, mostramos os debuxos dos elementos que consideraron importantes da parroquia de Santa María de Soutolongo, recollidos nun caderno de Vidal Rey, que forma parte da documentación de Xaquín Lorenzo. Nestes apuntamentos etnográficos comeza facendo referencia aos lugares que conforman a parroquia: Carracedo, Castro, Ludeiro, Vilar, Viñoa, Igrexa,Vista Alegre, O Pazo, O Tarreo e Soutolongo de Abaixo. Deixa anotado que hai 75 edificios con xente, 7 edificacións con xente temporalmente, sen xente 11 vivendas e 12 chouzas. De estas vivendas, 35 son casas con unha sola altura e 47 con baixo e piso. Afirma que o terreo e de boa calidade e a produción é de millo, centeo, panizo, trigo, castañas, patacas, legumes e froita. En canto ao gando son vacas, ovellas e cabras. Manifesta que hai pesca de angulas e troitas. A poboación total de 245 almas.

Palleira e pipote do viño / FDV

Das casas, recolleron información sobre os materiais de construción, aspecto exterior e distribución interior, moblaxe e trebellos, atención especial ao apartado do decorado, a estrutura do tellado, ás edificación anexas a casa principal (quinteiro, hórreo, palleira). Por suposto, tamén recollían costumes e tradicións (as festas do entroido, reis, patronais, cantigas, refráns...). Chámanos a atención que debuxaran repetidas veces as filigranas dos xugos, das camas, das librerías (pazo de Dez), varios tipos de arados, agrades e outros obxectos e utensilios de labranza.

Segundo apuntes manuscritos e debuxos inéditos de Vidal Rey, un dos informantes da parroquia de Soutolongo foi Manuel González, o escolante de Soutolongo, que deixou sinalado que tiña máis de 200 refráns recollidos. Non sabemos se os refráns compilados polo mestre Manuel González están incluídos nos papeis que Vicente Risco ten inéditos na fundación que leva o seu nome.

O primeiro debuxo que deixou foi un plano de Vista Alegre cos 8 hórreos que había sobre 1930

O primeiro debuxo que deixou plasmado Vidal Rey nun caderno foi un plano do lugar de Vista Alegre, marcando os 8 hórreos existentes na década dos anos 1930-1935, as casas, o cruceiro e a igrexa.

Neste lugar foron moitos os elementos que lle chamaron a atención aos membros do SEG. Destacamos o esbozo do forno dunha casa, da que fixeron unha descrición detallada anotando as partes que o conformaban. Hoxe en día, aínda que xa non teñen apenas uso para cocer o pan, consérvanse moitos de forma circular ou semicircular por fora, case sempre pegados a casa, e nalgúns casos está na parede da cociña. Tamén podía estar achegado a unha palleira ou a outra dependencia. Polos esbozo feito a lapis podemos ver que o forno ten dous compartimentos superpostos: enriba o forno onde se coce o pan, cunha porta pequena, rectangular, cun tapo de ferro; na parte baixa a fornilla ou pateira, ten boca pero sen porta e sirve para recoller a borralla cando se barre o forno antes de enfornar. Encima da porta esta un lintel de pedra e a trafugueira. O lar onde se coce o pan é de forma circular, de pedra e as pedras laterais chamadas alzas, cerca da porta ten un burato para sacar as brasas. O tapo ou porta nalgúns casos é de madeira, forrado de lata pola parte interior. Os utensilios necesarios para cocer o pan son, a artesa para amasar, a pa para enfornar, o varredoiro, rascadoiro, a forcada e o forcado para retirar os restos da leña antes de enfornar.

Plano do lugar de Ludeiro / FDV

A cociña é unha das partes máis importantes da casa, porque a maior parte da vida familiar facíase nesta dependencia, onde incluso podían estar as camas ou se non, ao lado, no sobrado. Vidal Rey descríbea a través dos debuxos: un banco con respaldo, angarela coa gramalleira ou burro que servía para pendurar o caldeiro ou o pote; a espeteira ou cunqueiro para poñer os pratos, fontes, cuncas e potes.

Non fixo debuxos dos leitos ou camas desta parroquia, pero si dun rolo ou berce, de madeira, con pés rematados de forma cóncava para abalear o berce e durmir o neno/a. Debuxou unha cadeira ou parque para rapaces pequenos, cadrado e de barrotes de madeira polas 4 caras. Neste mesmo lugar deixou un apunte de un augamanil de madeira.

Os pozos, son elementos que nunca faltaban nunha casa acomodada. As persoas de baixos recursos, que non se podían permitir facer un pozo, recollían a auga nas fontes públicas. Segundo esquema de X. Lorenzo tratase de un pozo descuberto, no que se sacaba a auga con un caldeiro pendurado dunha roldana, pola que pasa unha corda ou cadea de ferro. A feitura e de planta cadrada.

Outro dos elementos que chamou a súa atención foi o cruceiro do que fixo dos debuxos do anverso e reverso, a tinta, cunha perfección e detalle que puidemos comprobar estes días e sigue igual de conservado, exceptuando o peto que está sen porta. Tamén deixou varios elementos do interior e do exterior da igrexa (un apóstolo Santiago, varias cruces de apostolado, pechaduras das portas da igrexa, etc.).

Utensilios para enfornar o pan / FDV

Recolleu noutra folla os detalles do portalón de unha casa grande no lugar de San Lourenzo.

Lugar de Soutolongo de Abaixo. No plano deixou sinalado o conxunto de casas e 5 hórreos. Noutra folla plasmou os remates de un hórreo coa cruz lisa; unha casa co hórreo ao lado e unha porta grande. Cita a festa da capela de San Caetano. Apunta que algunhas casas son pobres, pero que 5 ou 6 teñen un gran portal con portas feitas con cuarterós.

No lugar de O Pazo, deixou debuxado as filigranas que adornaban un rolo, que compara con outro inventariado en Bermés e tamén fixo debuxo de cruces benditas que había nas cociñas das casas para rezar o rosario polas noites; dous debuxos de gadañas, con mango largo e curto; o balaústre dunha escaleira interior; debuxos de pechos e pasadores das portas por dentro e de unha zafra para axeitar as ferraduras dos cabalos.

No lugar de O Tarreo apuntou que era un lugar pobre, con casas pequenas e vellas e algunhas desfeitas e fixo o debuxo de dous picaportes, unha casa, e unha sementadora de millo. E para rematar queremos mostrarlles un debuxo que nos parece moi interesante xa que mostra unha palleira, con un tellado a dúas augas, deixando ver o sistema de cubrición; na entrada, un pipote de viño.

Conclusión: O inventario recollido polos membros do Seminario na nosa comarca foi inmenso como queda exposto nesta selección de debuxos. Seguramente non chegaron a facer a redacción porque remataron no ano 1935 e no mes de novembro aínda estaban na fase de pedir a cada colaborador as súas achegas. Agradecemos ao persoal do Museo do Pobo Galego que nos facilitara a información do arquivo de Xaquín Lorenzo e Vidal Rey e o permiso para difundir o legado recollido na comarca de Deza polos membros do SEG.